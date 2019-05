Inflação pelo IPC-S cai de 0,19% para 0,10% – 10h16′

A inflação – medida pelo Índice Nacional de Preços- Semanal (IPC-S) – voltou a cair na terceira semana de agosto.

Segundo dados divulgados hoje (23), no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre FGV), o índice fechou a semana – encerrada no último dia 22 – com variação de preços de 0,10%, resultado 0,09 ponto percentual abaixo da taxa registrada na semana encerrada no último dia 15: 0,19%.

A retração reflete variações menores de preço em cinco das oito classes de despesa componentes do índice, com a maior contribuição vindo do grupo Habitação, que caiu de 0,71% para 0,49% entre as duas semanas.

A retração foi puxada pelo comportamento do item tarifa de eletricidade residencial, cuja taxa passou de 2,55% para 0,94%.

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação o grupo Transportes, que saiu de uma alta de 0,05% para uma deflação (inflação negativa) de 0,15%; seguido de Comunicação (de 0,34% para 0,17%); Alimentação (de -0,07% para -0,09%) e Saúde e Cuidados Pessoais (de 0,31% para 0,29%).

Em contrapartida, apresentaram avanço em suas taxas de variação os grupos Educação, Leitura e Recreação, que, embora prossigam assinalando inflação negativa, tiveram a taxa passando de -0,23% para -0,17%; Despesas Diversas (de 0,25% para 0,44%) e Vestuário (de 0,50% para 0,49%).