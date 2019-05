Escolha de livros didáticos começa hoje e vai até 10 de setembro – 12h27′

Pela primeira vez, professores do ensino infantil, que abrange creche e pré-escola, poderão escolher os livros didáticos que usarão a partir do ano que vem. A etapa de ensino passa, em 2019, a fazer parte do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Os livros serão destinados aos professores, para orientar o ensino de crianças de até 5 anos de idade. A escolha das obras pode ser feita a partir de hoje (23). O prazo vai até dia 10 de setembro.

O conteúdo dos livros, segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), segue a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento aprovado no ano passado pelo Ministério da Educação (MEC) que define os conteúdos mínimos que deverão ser ensinados nos ensinos infantil e fundamental.

Os livros foram selecionados este ano por meio de edital. As obras deverão ser fonte de atividades para os professores desenvolverem, baseadas em interações e brincadeiras. Deverão também servir de referência para o acompanhamento do desenvolvimento das crianças.

Além da educação infantil, os professores dos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, deverão escolher os livros didáticos a partir de hoje. Também no ensino fundamental, essa é a primeira leva de livros que já está alinhada à BNCC. Para o ensino fundamental, deverão ser escolhidos também os livros que serão usados pelos estudantes.

Escolha

As escolas, do ensino infantil ao fundamental, já podem consultar o Guia do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) 2019, disponível online. O FNDE orienta as escolas a envolver todos os educadores no processo de escolha dos livros.

A escolha será realizada no Sistema PDDE Interativo. Por meio do sistema, os diretores de cada escola receberão uma chave de acesso e, durante o período de escolha, os envolvidos poderão analisar, na íntegra, o conteúdo das obras. Os professores, diretores e coordenadores pedagógicos têm até o dia 10 de setembro para informar as escolhas ao governo.

Segundo o FNDE, a escola que ainda não tem acesso ao sistema deve entrar em contato com a Secretaria de Educação local e solicitar a liberação. O acesso ao sistema é feito com o CPF do diretor de cada escola e com uma senha pessoal.

Instituições sem fins lucrativos

Nesta edição do programa, foram incluídas as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público, que atendam à educação infantil e às escolas do campo. Até então, apenas as escolas públicas recebiam livros didáticos.

O PNBL fornece gratuitamente livros didáticos, obras pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa às escolas. Será oferecido ainda, nesta edição, material digital em DVD. A cada ano, o FNDE adquire e distribui livros para todos os alunos de determinada etapa de ensino – do ensino infantil ao ensino médio.