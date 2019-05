DIFÍCIL I

Na Vila Canaã, são meses de uma obra que não sai do lugar e de moradores esquecidos no “além buraco”. Na região, o clima é de total revolta, e não é para menos. O político que resolver ir buscar votos na Canaã pode preparar as canelas porque os cachorros serão soltos!

DIFÍCIL II

O mesmo acontece na ponte da Rua Dom Pedro II, nas erosões na Avenida dos Estudantes, nos problemas do Jardim das Paineiras e do Sagrada Família. Ação? Nenhuma… Só promessas!

ESQUECENDO…

Os nossos gestores, do Município e do Estado, esqueceram de Rondonópolis. Estão ligados na campanha e esquecendo do básico: o eleitor. Hoje, em qualquer canto de Rondonópolis, é difícil escutar uma palavra de elogio aos governos Zé do Pátio e Pedro Taques. Somente eles seguem, cegos pelo papo furado dos bajuladores, acreditando que está todo mundo feliz.

SERÁ?

Será que não conversam com o povo? Será que sequer olham ao seu redor para ver a insatisfação? Vão aos bairros? Estão vivendo em um mundo de ilusões…

É GERAL I

O Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública contra o Estado requerendo, em pedido liminar, a reforma geral da Delegacia Municipal de Nova Mutum. Segundo o MPE, a unidade precisa urgentemente de reparos no telhado, calhas, sistema elétrico, encanamentos, ampliação das celas, instalação de monitoramento eletrônico, pintura dos muros e limpeza do pátio. A Promotoria de Justiça requereu ainda servidores, viaturas, armamento e equipamentos de segurança.

É GERAL II

Ficamos felizes (ironia) em saber que o descaso com a segurança pública não fica restrito à Rondonópolis. Se nem mesmo o “templo” da segurança na cidade, que seria a delegacia, está em condições de atender as pessoas e os servidores, imagina só o restante. Em Rondonópolis, sabemos bem a situação da nossa 1ª DP (Cisc): casa de carro velho e moradia para aedes aegypti.

FALANDO NISSO…

O prédio (se é que podemos chamar assim) que abrigava a Politec, ao lado da 1ª DP, também dá sinais de que ainda será um grande incomodo para os moradores da região. É que até o momento ninguém disse o que será feito no local, e o mato já começa a crescer… Olha que ali é entrada da cidade!

ELEIÇÕES I

Para as 24 vagas na Assembleia Legislativa, oito para a Câmara dos Deputados e duas para o Senado (mais quatro suplentes), além dos cargos de governador e vice-governador, um total de 519 pessoas solicitaram registro de candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso. Claro, dentro desse número, temos que considerar os que só estão para fazer volume.

ELEIÇÕES II

Mas, o triste mesmo, é lembrar que, em um mundo de 519 pessoas, são pouquíssimas as opções para uma renovação nos quadros de qualidade. Acaba sempre aquele mais do mesmo, gente envelhecendo na política ainda com o discurso do novo na boca. Pobre Mato Grosso!