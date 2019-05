Saúde organiza pit stop para marcar o Dia de Combate ao Fumo

O dia 29 de agosto, no Brasil, é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e, para marcar a passagem da data, a Secretaria Municipal de Saúde está organizando um evento que vai reunir voluntários para alertar sobre os perigos e riscos que o tabagismo traz para a saúde.

Em parceria com o 4º Comando Regional de Rondonópolis, os técnicos da Saúde vão realizar um pit stop nos quatro cantos da Praça Brasil, na região central da cidade e com isso envolver o maior número de pessoas para fazer um alerta sobre os malefícios decorrentes dessa prática.

O temo dessa ação é “Troque seu cigarro por uma vitamina”, sendo assim será oferecido aos fumantes que passarem no local uma porção de salada de frutas e em contrapartida o fumante deverá entregar os cigarros que estiverem carregando.

De acordo com o gerente do departamento de Ações Programáticas da Secretaria Municipal de Saúde, Mariuva Valentim Chaves, contou que o objetivo do evento é conscientizar homens e mulheres sobre comportamentos saudáveis e os benefícios por não fazer uso do cigarro.

O pit stop vai ser uma oportunidade também para a divulgação dos serviços oferecidos pelo Programa de Tabagismo e também das atividades do Programa Educacional de Erradicação às Drogas (Proerd). As atividades vão acontecer das 8 às 10 horas.