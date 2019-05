O estereótipo nosso de cada dia e as eleições

Estereótipo é algo que todos nós temos. Aliás, os seres humanos como um todo são afeitos a estereótipos nos diferentes países ou culturas, podendo servir inclusive como uma forma de identidade. Cada grupo social possui o seu e muitas vezes cada profissão cria a sua própria identidade com características visuais próprias.

Individualmente temos, no nosso círculo de relações, características pessoais que nos identificam, e por consequência, nos unem ou nos afastam uns dos outros. Nesse sentido, embora o conceito seja amplo, está ligado principalmente à imagem preconcebida que temos de determinada(as) pessoa(s).

Provavelmente você também se adapte ou tenha se adaptado às circunstâncias, “vestindo” um estereótipo que muitas vezes não é do seu cotidiano, apenas para “fazer parte de algum clube”, porque é o padrão corrente naquele momento ou ambiente. Por oportunidade ou necessidade, você já adotou algum estereótipo sem saber que acabara de “entrar no jogo”. Mesmo que deteste isso, reconheça!

Exceto pelos exageros, principalmente nas manifestações de intolerância ou atitudes intempestivas, quando julgamos pejorativamente alguém de modo preconceituoso, não lhe dando a devida oportunidade para se fazer conhecer, não há nada problemático nos estereótipos.

Pelo contrário é frequentemente utilizado justamente para se identificar como parte de um determinado grupo social ou mesmo, intencionalmente ao associar determinadas características de imagem, a grupos de interesse. Os políticos são bons nisso, por exemplo. A cada eleição surge alguém com um estereótipo novo, para agradar os desavisados da vez.

Muitos ainda se lembrarão do acreano e nacionalista Enéas Carneiro que em 1989, na primeira eleição democrática, fez tipo durante muito tempo em cadeia nacional, postando-se como candidato a presidente da república e com apenas 15 segundos de inserção, conseguiu se tornar conhecidíssimo com um bordão simples.

Os ex-presidentes Collor e Lula adotaram o mesmo expediente e foram vitoriosos. O primeiro, vestiu o estereótipo de caçador de marajás, de discurso fácil, elegante, bem-apessoado, jovem e progressista. Entrevistado pela “Istoé”, em 1989, declarou o que seria seu mote: “Sou progressista, tenho uma profunda preocupação social, até porque sou cristão e me orgulho de sê-lo e de praticar a minha religião. Eu me defino como um reformista cristão”. Informando que não era de esquerda e nem de direita. Virou presidente e sabemos no que deu.

O segundo, Lula da Silva, durante muito tempo, fez o estereótipo do metalúrgico combativo e pouco simpático ao establishment da época (brigão, na verdade). Quando percebeu, finamente orientado por sua qualificada equipe de marketing, que aquilo já era coisa do passado (já havia perdido quatro eleições – uma delas para governador de SP) mudou para o estereótipo do ‘paz e amor’, com uma proposta menos radical e mais progressista.

Foi eleito duas vezes e completou a epopeia com uma sucessão desastrosa. Agora quer voltar sob o manto de outro estereótipo, similar ao anterior, mas adicionando o caráter da injustiça e da briga de classes. Algo que sempre angaria votos junto aos influenciáveis radicais, tanto de direita como de esquerda. Quando, na verdade é apenas um arranjo e um estereótipo momentâneo.

Na eleição atual, um novo estereótipo se destaca e vem sendo construído meticulosamente pelo presidenciável Jair Bolsonaro. Ao contrário de muitos, creio que ele, de fato, tem sérias chances de chegar mais longe do que a maioria esperava. Collor também não foi levado a sério no início. A diferença é que, desde cedo, o “chefe da casa da Dinda”, embora também posasse de “guardião da moral” teve padrinhos importantes como Renan Calheiros e foi governador em Alagoas pelo PMDB, numa época em que o partido fez 22 governadores país afora. Bolsonaro parece que até agora apenas conquistou a posição de outsider, mas que não é pouco diante da sua insignificância até então.

O Capitão segue um discurso semelhante, embora estéril, de fácil solução de problemas, e seu estereótipo se completa num modelo bem treinado e declarado para criar polêmica, e assim se manter em evidência. Um padrão perfeito para se manter na mídia, dado que de outro modo não teria a menor chance, já que lhe falta algo minimamente significativo para mostrar até o momento, da sua carreira, principalmente sobre os seus 27 anos de parlamentar, cujos resultados são risíveis. Os demais candidatos ainda estão em busca de algum estereótipo que possa melhorar sua performance, mas terão dificuldade de demonstrar algo que possa efetivamente interessar.

Na prática, em época de eleições os estereótipos se multiplicam, se modificam e se adaptam às necessidades, principalmente àquelas reveladas pelas pesquisas como importantes para angariar a simpatia de uma determinada massa de pessoas, definindo consequentemente as ações do marketing eleitoral. Ou seja, é algo para profissional. O problema é que, de outro lado, o eleitor também precisa ser profissional, e perceber essas nuances, mas o que esperar do brasileiro, se um estereótipo bufão, conseguiu se eleger presidente da mais importante economia do planeta?

