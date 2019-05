Inspiração

Vivemos dentro do segundo maior bioma do país e um dos mais belos do mundo. Mesmo assim, isso não foi nenhum empecilho para que, ano após ano, continuássemos a destruí-lo. Diariamente, a região do Cerrado sofre com a ação do homem, que faz muito para acabar e pouco para reconstruir. Quando aparece algo positivo, é momento de aplaudir, especialmente para que outros se inspirem a fazer o mesmo.

Na região, podemos destacar dois bons exemplos de projetos que ajudam a preservar nascentes. Um deles é movimentado pela Comissão Pastoral da Terra, que cerca as nascentes e faz o acompanhamento da área, para evitar que animais pisem e destruam os locais em que os nossos córregos e rios nascem. Outro, é o projeto Recuperando Nascentes, da Cooperativa Sicredi. Na edição do último domingo (19), destacamos que, em seis anos de projeto, mais de 90 mil mudas foram plantadas para recuperar áreas degradadas. O modelo do Recuperando Nascentes já é copiado por outras empresas e, com isso, quem ganha é o meio ambiente.

Dentre as motivações para uma empresa oferecer uma mudança de paradigma, estão especialmente as exigências dos consumidores, que a cada dia estão mais ligados ao que acompanha aquele produto ou serviço que ele visa. Apresentar algo diferente é colher os benefícios econômicos destas novas práticas adotadas. Ser uma empresa com responsabilidade socioambiental gera, para imagem da mesma, valorização que os números talvez não possam explicar. Não é possível comprar admiração, essa é a diferença final.

Os principais agentes do desenvolvimento econômico de nossa região são as nossas empresas. Por isso, é importante que elas sejam também defensoras do nosso cerrado. Sabemos que por meio do poder público, dificilmente teremos sucesso nessas questões. Acreditamos nas ações como a da Pastoral da Terra e da Cooperativa Sicredi e esperamos que mais pessoas e empresas se inspirem a fazer algo semelhante por nossa cidade e região.