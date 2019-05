A vida me ensinou com seus percalços

a remover as pedras do caminho,

viver somente o hoje e bem vivido

e procurar nunca estar sozinho,

Ao semelhante sempre bom conceito.

E as pessoas com muito clamor.

A vida me ensinou a ter respeito

e desviar do que me causa dor,

Viver intensamente o dia a dia

buscando nas pessoas seu valor,

E sempre com a mão bem estendida

servir o semelhante sofredor,

Abrindo o coração em meu sorriso

espalhando a paz com muito amor.

(*) Jakson Aguirre é poeta e escritor em Rondonópolis