Após acidente, Prefeitura dá novo prazo para solucionar problema

O incidente com a idosa Marildes Teixeira, 72 anos, que caiu ao tentar atravessar uma passagem improvisada na Avenida Rui Barbosa, no acesso à Vila Canaã, e teve fratura exposta na perna direita, é apenas um dos casos registrados no local desde que teve início a obra, segundo moradores da região. Populares que vivem próximo ao buraco relataram à reportagem pelo menos quatro situações em que pessoas que se machucaram ao tentar passar de um lado para o outro por meio de uma pinguela, já que o acesso ao bairro está interditado há vários meses.

Diuturnamente, a passagem improvisada é utilizada pelos moradores da região, já que, sem a Avenida Rui Barbosa, é necessário deslocar até a Avenida Tiradentes, já no Jardim Ipanema, para conseguir sair ou entrar no bairro. Como muitos moradores não tem veículos, o caminho fica longo a pé e a pinguela acaba se tornando a forma mais fácil de atravessar. O movimento no local acontece o tempo todo, não apenas das pessoas que atravessam, como de crianças que brincam no enorme buraco, mesmo diante dos riscos.

A Avenida Rui Barbosa apresentava problema de erosão há tempos, sendo que no período chuvoso deste ano a situação se agravou. Em maio deste ano, com as aduelas de concreto já no local para início da obra de recuperação, o A TRIBUNA questionou a demora para início do serviço, sendo informado na ocasião que o trabalho começaria e seria entregue em 30 dias.

Voltamos a questionar a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) sobre a situação, e fomos informados que a previsão é que a Coder retome o serviço ainda nesta semana, tendo em vista que foi necessária a aquisição de mais quatro aduelas devido a quebra da ala existente durante a retirada do bueiro antigo, sendo que a mesma seria aproveitada. “A Sinfra informa que será colocada mais 4 metros de aduelas para aumentar a antiga passagem de pedestres. A pasta ressalta ainda que as aduelas são adequadas para a obra e que a área do bueiro não é menor que o antigo”, repassou, respondendo também questionamentos de moradores que garantem que o tamanho das aduelas não é o suficiente para suportar o volume de água que passa pela região.

Com relação a situação da idosa, vizinhos informaram que a mesma, após ser socorrida pelo Samu depois da queda na manhã de domingo (19), foi encaminhada ao Hospital Regional e passou por cirurgia, estando ainda internada. A reportagem perguntou se a Prefeitura de Rondonópolis prestou algum tipo de apoio a mulher, mas a Sinfra se limitou a dizer que a passagem de pedestres no local não estava autorizada e que o improviso não foi feito pela empresa que está executando a obra, no caso a Coder.

“A mesma [Coder], desde o início do serviço, sinalizou a obra para evitar possíveis acidentes e transtornos”, diz a nota. Porém, no local, não há nada que impeça que pessoas atravessem de um lado para o outro, bem como só existe uma pequena sinalização para veículos, de um único lado da Avenida Rui Barbosa.