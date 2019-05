A Entrevista com a Felicidade – Parte 1

Quisera eu publicar a narrativa de uma entrevista que a felicidade -toda feliz da vida- permitiu-me realizar!…Eis que folheando as páginas dos milênios…Nos parágrafos da vida que o tempo ia escrevendo…Vi que o sonho humano mais imenso…foi a felicidade encontrar!…E nas linhas escritas no texto da vida…Nas frases lidas em tardes lindas…Nas fases idas…Vi que o anelo de todas batalhas renhidas, foi o pináculo da felicidade galgar!…E nos versos cálidos do recitar dos lábios de um poeta sábio, de tempo denominado, vi que o inconsciente humano foi projetado para a felicidade encontrar!

Nessa minha missiológica jornada entrevistativa, encontrei uma sábia senhora eloquentísissima. Ela escrevia…escrevia…

-Bom dia, senhora! Podes dar-me uma informação agora? Indaguei-lha com intenção relatória, sem hesitar.

Ela continuou escrevendo…Parecia que não podia perder nenhum momento…Mostrou-me suas páginas e argumentos. Eu teria que, nela, me debruçar! E era grande a minha curiosidade…Eu procurava o endereço da felicidade…Para uma entrevista com formalidade, mas um caminho repleto de espinhos, eu teria que palmilhar!

Vasculhei o Universo…Observei as ascensões, o estrelato, o sucesso…Vi olhares perdidos em um infinito incerto! Vi sorrisos que eram tão-somente lábios abertos! E suas almas pareciam chorar! Pessoas infelizes seguem as mesmas diretrizes. São isônomas suas raízes…Elas glamorizam suas crises, contudo insistem em se auto-enganar! Pessoas infelizes não são tão difíceis de se encontrar!…

Na calçada das estrelas e celebridades…Procurei o endereço da felicidade…Porém, uma mulher serena, chamada Simplicidade, informou-me, com propriedade, que ser feliz não condiz com aquele endereço lá!

Fui, então, à casa de Descartes, o exímio! Ele era, de fato, bem pensativo e introspectivo…Buscava ser feliz em seu raciocínio profundíssimo…Fitei-o, em um constante observar! De repente, em seu recinto, ele bradou o seu histórico grito: “Penso, logo existo!”. Disse convicto, sem duvidar.

Talvez ele buscasse um motivo para colecionar sorrisos, já que as teses mais famosas dos livros não se concentraram nisso: Em fazer o homem feliz se tornar!

Ressalto que fora uma jornada sofrível, uma busca indizível, caminhos exaustivos, parecia realmente impossível a felicidade encontrar! Passei-me por jornalista, naquela busca pela entrevista, e o endereço errado que fora dado pela minha vaidade egoísta, impediu-me de mais cedo a felicidade encontrar!…Vi barcos à deriva dos navegantes… E várias utopias ali consoantes…Era a bússola desdirecionante que o vento do meu ego arrogante me impedia de, na terra da felicidade, chegar!…

Avistei, bem adiante, o Palácio de Alexandre, O Grande… Corri, bati em sua porta que era deslumbrante… Ele abriu e me pediu que o chamasse de “o grande”; parecia se auto afirmar! Ele necessitava de ser enaltecido pelas conquistas em que fora invencível…Mas, no final sentou-se e pôs -se a chorar!…

– Por que choras, ó Alexandre, O Grande? – Perguntei -lhe, pois seu choro era impressionante! -Ó conquistador de territórios relevantes, por que estás a chorar?…Por que depois de ter conquistado tudo, tu revelaste ao mundo, sentado e debruçado em seu próprio soluço, que a felicidade não conseguiste conquistar?…É…Alexandre!.. Já vi anões com alma gigante!…Já vi pequenos com uma felicidade tão grande!… Ah, oxalá essa grandeza, tu priorizasse conquistar!

Saí dali apressadamente…Fui em outra mansão erigida frondosamente…Chamei pela felicidade insistentemente…Porém, outra pessoa veio comigo falar. Era um senhor forte, óculos escuros e roupas nobres; seu nome era Holofotes, e ele sabia lisonjear!…Sua esposa chamava-se Hipocrisia, e só aparências ali havia… Ambos, pois, pareciam combinar!

– Preciso falar com a Felicidade – Eu disse com esperança suave – Ó senhor Holofotes, será que tu podes me auxiliar?

– A Felicidade aqui não se encontra! – Ele disse bem alto com sua garganta – Aqui é um “mundo faz de conta “; pessoas felizes, os holofotes não compram; elas não se deixam holofotesiar!

(*) Suziene Cavalcante é Cantora, Escritora, Poeta, Compositora, Teóloga, Palestrante, Bacharelada em Direito, Coordenadora do Projeto Arte Jurídica em Rondonópolis