Integrantes de facção são presos com armamento pesado em Brasília – 12h29′

Cinco bandidos fortemente armados foram presos na noite dessa sexta-feira (17) em um cerco montado pelas polícias Militares do Distrito Federal e de Goiás. Segundo o porta-voz da PM-DF, major Michello Bueno, com o bando, interceptado em Samambaia, cidade a 25 quilômetros do centro de Brasília, foram apreendidos 10 fuzis modelo AK-47 e HK, usados em ações terroristas, 10 pistolas, 21 carregadores de fuzil, oito carregadores de pistolas, munições variadas, além de crack, maconha, alicates de alta pressão, luvas e coletes à prova de bala. Eles seriam especializados em roubo de caixas eletrônicos e empresas de transporte de valores.

Ainda segundo a Polícia Militar, no momento da prisão, três homens, duas mulheres e uma criança – de aproximadamente de dois anos – estavam em uma caminhonete blindada. “Eles se organizavam para aparentar ser uma família comum”, explicou Michello Bueno.

Como os criminosos estavam com armamento importado e há suspeita de tráfico internacional de armas, eles foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Brasília, que investiga o caso. A criança foi encaminhada ao Conselho Tutelar.