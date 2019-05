“Stela Maris” e praças no WhatsApp A TRIBUNA MT

Gincana na “Stela Maris”

A professora Erica Nascimento Lopes fez a sugestão de reportagem sobre a Gincana Educativa alusiva ao Dia do Estudante, realizada na Escola Stela Maris, no bairro Edelmina Querubim. O registro do evento pelo Jornal A TRIBUNA pode ser conferido nesta edição, através do link.

Abandono nas praças

A leitora Elizângela pediu, através do Whatsapp, que o Jornal A TRIBUNA voltasse a mostrar a situação de abandono das praças centrais de Rondonópolis. “Dá até medo passar lá. Cadê o prefeito? Dá uma tristeza de ver as duas praças, dos Carreiros e a Brasil, naquela situação”, escreveu. Veja a reportagem sobre o assunto neste link.

Faça você também a sua sugestão de matéria ao Jornal A TRIBUNA, através do nosso Whatsapp!