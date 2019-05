A Polícia Militar apreendeu hoje (17) um fuzil calibre 7,62 mm e drogas, que ainda não foram contabilizadas, na Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A apreensão foi resultado de uma operação policial que conta com as equipes da Batalhão de Ações de Cães, do Batalhão de Polícia de Choque e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

A ação, que ainda está em andamento, também tem o apoio do Grupamento Aeromóvel.