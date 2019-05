O desafio na saúde

Após um longo período de pré-candidaturas, estão confirmados os cinco nomes que vão disputar o Governo de Mato Grosso. A corrida rumo ao Palácio Paiaguás começou oficialmente no dia de ontem (16), com candidato aproveitando até a madrugada para pedir votos. Afinal, o tempo de campanha será curto e o interesse é muito. Entre tudo que precisa ser melhorado em nosso Estado, é impossível não destacar a saúde pública. Vivemos tempos terríveis, com atendimentos fechando, estruturas físicas precárias e muita desorganização.

Um exemplo claro é a cidade de Rondonópolis. Primeiro um hospital do porte da Santa Casa com problemas em receber repasses. Temos também a questão do Hospital Regional, que falta tudo. Na edição de ontem destacamos mais uma vez que o caos continua dentro da unidade hospitalar, chegando a faltar até dipirona. Quando um sistema de saúde não consegue oferecer dipirona, é necessário repensar todo o modelo.

Outro problema grave é a presença de organizações sociais dentro dos hospitais públicos. Incapaz de administrar um hospital, o governo contrata por milhões de reais uma empresa para fazer esse gerenciamento. Como é possível pagar milhões para uma administração, se falta até luvas e máscaras para o atendimento? Não faz o menor sentido! O fim das OS era uma promessa dessa gestão, mas não apenas não as retirou, como as fortaleceu.

É preciso colocar a saúde do povo mato-grossense em primeiro lugar. O setor precisa de atenção, precisa ser organizado e precisa ter gestão pública eficaz. O candidato que não demonstra compromisso com essa questão, no mínimo, não merece sequer atenção dos eleitores de Mato Grosso. Uma criança que morre por falta de UTI, um adulto por falta de medicamento, um idoso por atendimento negligente… São mortes provocadas pela ineficiência da gestão da saúde em Mato Grosso. Que os eleitores possam olhar com atenção as propostas dos cinco candidatos.