Família: sonho e criação de Deus

Difícil imaginar a vida de cada um de nós sem a nossa família. Somos fruto da experiência de amor de um casal que, preparado ou não, iniciou a aventura de constituir uma família. Na maioria dos casos, o que se tem registrado, é que as famílias surgem a partir de uma relação de amor. Por que então, tantos se separam ou vivem em constantes conflitos familiares? Quantos casais demoram um ano ou mais nos preparativos do casamento, realizam uma cerimônia belíssima com momentos inesquecíveis e logo se separam; nas primeiras dificuldades já desistem do projeto de ser feliz. Se todas as pessoas que se dispõem a abrir uma empresa fizessem o mesmo, o sistema econômico atual estaria falido. O que uma empresa faz quando percebe dificuldades nas vendas? Busca estratégias, faz propagandas, reorganiza a disposição dos produtos e consegue sair da crise. Apesar de estarmos tão inebriados dessa lógica capitalista, não conseguimos perceber a importância desse mecanismo para a manutenção da família enquanto célula básica da sociedade. Certa vez li um artigo que destacava a importância de uma “reengenharia” nas famílias: uma parada para reflexão sobre as relações familiares e a adoção de novas práticas, pautadas na concepção de que a família que constituímos não é um projeto só nosso, mas faz parte do sonho e da criação de Deus e compõe a história da humanidade.

O modo como vivemos interfere na maneira como o mundo caminha.

A paz que construímos em nosso lar afetará positivamente as pessoas que nos cercam, mas as relações conflituosas também extrapolarão as paredes de nossa casa e se projetarão na sociedade de uma forma destruidora. Cléria Botelho da Costa analisa que “ o imaginário de uma época será o real de outra época”. O que sonhamos hoje poderá ser realidade amanhã. O que estamos deixando como legado para os nossos filhos, netos e bisnetos?

Que tipo de sociedade estamos ajudando a construir? Que tipo de investimento estamos fazendo? Estamos vivenciando o diálogo, a partilha, o carinho, o abraço, o respeito, a serenidade, o saber ouvir, o hábito de rezar juntos, enfim, estamos investindo no fortalecimento do amor ou não?

Será que necessitamos de uma “reengenharia” em nosso lar? Por que não aproveitar esse momento para adotar novas práticas, dedicar mais tempo à família e à igreja, considerando que compomos um projeto humano, mas que também é divino?

A Igreja católica e tantas outras igrejas, de diferentes denominações religiosas, com milhões de fiéis em todas as partes da terra, apesar dos diferentes pontos de vista, tem se preocupado em defender a vida, como dizia o papa Bento XVI, desde o nascimento até a morte, e por isso mesmo tem buscado motivar grupos, comunidades, pastorais e serviços no sentido de lutar pelo fortalecimento da família e por uma cultura da vida. Uma cultura de valorização do ser humano, como protagonista de uma história que se inicia no seio da família e se fortalece nos laços de amor, de fé, de esperança e de partilha, a exemplo da Sagrada Família de Nazaré que com uma ternura inigualável soube vivenciar o amor de tal forma que continua sendo modelo para nossas famílias.

Ser família, como sonho e criação de Deus, é experimentar a alegria de caminhar com os irmãos na certeza de que juntos podemos construir uma sociedade mais justa e mais fraterna, fortalecidos pela ternura e a misericórdia de Jesus, nosso parceiro de caminhada.

(*) Laci Maria Araújo Alves é professora aposentada e membro da Paróquia Bom Pastor em Rondonópolis