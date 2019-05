Em fase de conclusão, via pode ser liberada semana que vem

Prestes a ser concluída, a obra de asfaltamento do prolongamento da Avenida Otaviano Muniz, também conhecida como Avenida Beira Rio, está no aguardo de ser liberada para tráfego por parte da população. Segundo a empresa que realiza o serviço, o trecho pode ser liberado para tráfego já na próxima semana. Contudo, a Prefeitura ainda não passou uma data oficial para entrega do trecho.

A obra em questão foi iniciada ainda na gestão anterior, mas foi interditada pela Justiça por conta de supostas irregularidades na obtenção das licenças ambientais e só foi retomada recentemente, no início do mês de julho. O prazo inicial para que a obra fosse finalizada era de 120 dias, mas passados cerca de quarenta dias, a mesma já está praticamente concluída. Inclusive já vem sendo usada por alguns motoristas e motociclistas mais afoitos.

O citado prolongamento, que possui cerca de 700 metros, já era usado por motoristas e motociclistas desde que a via foi aberta, ainda em 2016, mesmo com o local não tendo recebido o asfaltamento e interditado, servindo de ligação até os distritos industriais ou como forma de acesso mais rápido às rodovias federais que passam pela cidade. A pista é muito usada por quem vem da cidade vizinha de Pedra Preta para trabalhar ou estudar, por exemplo.

Questionada se haveria uma solenidade de entrega da obra e sobre quando a mesma seria entregue para a população, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) respondeu apenas que o serviço segue dentro do prazo previsto para sua conclusão.

A obra do prolongamento, que está a cargo da Construtora Tripolo, é orçada em R$ 2,7 milhões e, além da pavimentação da pista dupla da avenida até a rodovia BR 364, também estão previstas a drenagem de águas pluviais, a construção de calçadas e ciclofaixas.

Após a conclusão das obras tocadas pela Tripolo, será a vez da empresa Engeluz Iluminação e Eletricidade, com sede no Paraná, executar o serviço de iluminação do prolongamento, que será todo em led branca, que ilumina melhor e é mais econômica, como no trecho da mesma já construído na gestão anterior.