Dólar fecha a semana cotado a R$ 3,91, acumulando alta de 1,31% – 16h22′

A moeda norte-americana encerrou novamente (17) em alta de 0,24%, cotada a R$ 3,9147 na venda, fechando uma série de três pregões consecutivos de alta e uma valorização acumulada na semana de 1,31%. O dólar oscilou sua cotação no dia, chegando à máxima de R$ 3,9535. Apesar da forte alta, o Banco Central seguiu com a mesma política de swaps cambial tradicional, sem efetuar leilões extraordinários de venda futura da moeda.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), terminou o último pregão da semana em baixa de 1,03%, com 76.028 pontos. As ações da Petrobras acompanharam a queda, perdendo 2,64%, com Itau em queda de 2,22% e Bradesco registrando baixa de 2,74%.