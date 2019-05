Itamaraty confirma visita do chanceler do Equador a Brasília – 09h41′

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty), em nota, confirmou nesta quinta-feira (16) que o ministro das Relações Exteriores e Mobilidade Humana do Equador, José Valencia Amores, estará em Brasília amanhã (17). Ele participa da 3ª Reunião do Mecanismo de Consultas Bilaterais Brasil-Equador e audiência com chanceler brasileiro, Aloysio Nunes Ferreira. No mesmo dia, o ministro Valencia proferirá palestra no Instituto Rio Branco.

Na reunião, serão examinados os principais temas da agenda bilateral, tais como comércio e investimentos; integração física; cooperação técnica; cooperação entre academias diplomáticas; e cooperação em matéria de defesa e segurança pública. Também serão discutidos assuntos regionais e globais.

Em 2017, o intercâmbio comercial entre o Brasil e o Equador foi de US$ 968 milhões, o que representou um incremento de 21% com relação a 2016.

De acordo o Ministério das Relações Exteriores e Mobilidade Humana do Equador, Valencia irá demonstrar o interesse em ampliar a cooperação. Segundo nota do governo equatoriano, as reuniões em Brasília servirão para discutir as conjunturas regionais e o interesse comum como marco pelos 20 anos do acordo de paz entre equatorianos e peruanos. Também deve ser tratada a situação dos imigrantes da Venezuela, detalhes da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) e integração da ordem regional.