Palmeiras empata com Ceará

O Palmeiras visitou na tarde deste domingo (10) a equipe do Ceará, no Castelão, em Fortaleza (CE), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo placar de 2 a 2, o Verdão somou importante ponto fora de casa.

A partida foi agitada desde os minutos iniciais. O Palmeiras começou o prélio com atitude e se impôs no campo de defesa da equipe mandante. Tanto que, logo aos cinco minutos de jogo, abriu o placar com Thiago Santos: o volante aproveitou cobrança de escanteio de Dudu, subiu alto e cabeceou contra a meta cearense, sem dar chance para o goleiro rival. (Ceará 0x1 Palmeiras)

Na sequência, o Alviverde continuou pressionando o Ceará. A partir dos 15 minutos, o time da casa passou também a revidar os ataques palestrinos e dar um pouco de trabalho à sua defesa. O jogo parecia se encaminhar para o equilíbrio pleno, quando o Verdão chegou novamente ao gol.

Aos 22 minutos, Hyoran recebeu de Lucas Lima e tocou na medida para Dudu empurrar a bola para o fundo das redes cearenses. Dentro da área, o dono da camisa 7 chutou de canhota e vazou a meta dos mandantes.(Ceará 0x2 Palmeiras)

O gol do Palmeiras surtiu visivelmente um grande impacto na equipe do Ceará. Os jogadores rivais aparentavam estar desanimados e sem esperança. E a expectativa dos mais de 12 mil torcedores palmeirenses que compareceram ao Castelão era de que seu time ampliasse cada vez mais o resultado

No entanto, aos 25 minutos de jogo – portanto, apenas três depois do segundo tento alviverde –, o Ceará, quando menos era esperado, se infiltrou na grande área palmeirense com Felipe Azevedo, que aproveitou cruzamento de Samuel Xavier, e cabeceou contra o gol esmeraldino, ganhando de Jailson. (Ceará 1×2 Palmeiras)

Após o gol da equipe nordestina, a partida que parecia ganha – e com cara de goleada –, passou a ficar mais disputada, com os dois times criando jogadas promissoras. Em determinado momento, Jailson precisou sair da grande área para tirar a bola com os pés quase na intermediária.

O Ceará cresceu na partida, especialmente, nos últimos minutos do primeiro tempo. Mas o Verdão soube administrar bem a vantagem, trabalhando o sistema defensivo e de marcação. Com isso, as equipes foram para o intervalo com o Alviverde vencendo por 2 a 1.

No segundo tempo, a exemplo do primeiro, começou também muito movimentado. Além das jogadas rápidas e dos ataques de ambos os times, foi possível notar, sobretudo nos dez minutos iniciais, que a partida passou a ficar mais truculenta, com um número maior de faltas registrado neste período.

Aos 28 minutos, um susto: Victor Luis, em dividida na grande área, ajudando a defesa palmeirense, acabou sofrendo um choque e ficou desnorteado em campo. A equipe médica do Palmeiras até entrou para avaliar a situação, mas no final o jogador acabou mostrando ter condições de jogar e seguiu na partida.

O técnico Roger Machado já havia mexido no time aos 21 minutos (colocou Artur no lugar de Dudu). Aos 28 minutos, alterou novamente: desta vez, entrou Moisés na vaga de Lucas Lima. Aos 40 minutos, foi a vez de entrar Mayke para sair Hyoran.

Ao longo do segundo tempo, o duelo foi equilibrado; o Palmeiras até demonstrou certa superioridade, mas, em um detalhe, aos 43 minutos da etapa derradeira, acabou sofrendo o gol de empate, com gol de Elton, após desviar cruzamento. (Ceará 2×2 Palmeiras)

O Palmeiras terá como último adversário pelo Brasileiro antes da pausa para a Copa do Mundo o Flamengo, na próxima quarta-feira (13), às 20h, na Arena Palmeiras, em São Paulo (SP).