Galo goleia o Fluminense em casa

Em grande jogo na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), o Atlético Mineiro goleou o Fluminense por 5 a 2, de virada, neste domingo (10), pela 11ª rodada do Brasileirão.

O Fluminense fez 1 a 0 aos 28 minutos, na cobrança de escanteio, Gilberto se antecipou a marcação e cabeceou para abrir o placar do jogo e colocar o Tricolor Carioca em vantagem. Aos 33 minutos, o Atlético Mineiro teve chance do empate, e a cabeçada de Leonardo Silva pegou na trave. Na sequência da jogada, no entanto, o mesmo Leonardo Silva recebeu na área e bateu com força para igualar o placar.

Aos 45, Róger Guedes pegou a sobra de bola na entrada da área e acertou belo chute colocado, virando o placar para o Galo. Aos 47, o Fluminense empatou com Pedro.

No segundo tempo, aos 18, Luan cobrou escanteio pela direita, Adilson desviou na primeira trave e a bola sobrou na entrada da área para o chute certeiro de Tomás Andrade: Galo 3 x 2. Aos 41, Róger Guedes sofreu falta perto da área, Ricardo Oliveira cobrou com perfeição e ampliou a vantagem atleticana com um golaço: 4 x 2.

Róger Guedes deu números finais ao jogo aos 49 minutos, quando recebeu passe de Ricardo Oliveira, cortou o zagueiro e tocou com categoria na saída de Júlio César pra fazer mais um belo gol.

Na próxima rodada, o adversário do Atlético Mineiro será o Ceará, às 20h45 da próxima quarta-feira (13), novamente no Horto. Já o Fluminense, por sua vez, volta a jogar também na próxima quarta, quando recebe o Santos no Maracanã, às 18h, depois de quatro rodadas atuando longe do Rio de Janeiro (RJ).