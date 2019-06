Brasil vence a Áustria por 3 a 0

Neste domingo (10), a Seleção Brasileira fez o último teste antes da estreia na Copa do Mundo FIFA 2018 e fechou a preparação com boa atuação diante da Áustria. No Estádio Ernst Happel, em Viena, a equipe comandada pelo técnico Tite mostrou equilíbrio e força ofensiva na vitória por 3 a 0, com gols de Gabriel Jesus, Neymar e Philippe Coutinho.

No primeiro tempo em Viena, o Brasil tomou a iniciativa do jogo, tendo mais posse de bola e finalizações ao gol – foram oito contra apenas duas do time adversário. Com uma linha defensiva alta, a equipe brasileira foi arriscando aos poucos, mas sempre levando perigo o gol de Heinz Lindner. Na primeira boa tentativa, aos sete minutos, Willian saiu da direita e cortou para Casemiro na entrada da área. O volante encheu o pé para acertar uma bomba, que passou muito perto e ficou na parte de fora da rede. Depois, a Áustria assustou em duas finalizações de Arnautovic, que foram para fora.

A partida seguiu com muita marcação, mas o Brasil encaixou boas jogadas triangulares e dominou as ações. Aos 24, Philippe Coutinho avançou pela direita, cortou para o meio e chutou rasteiro no canto, obrigando o goleiro austríaco a se esticar para colocar a bola para a linha de fundo. Aos 33, em cobrança de escanteio, Neymar cobrou na primeira trave, e Thiago Silva quase cabeceou para dentro do gol. Com maior domínio, o gol brasileiro era questão de tempo. E, dois minutos depois, Gabriel Jesus balançou as redes. Marcelo ficou com o rebote na entrada da área e chutou forte. A bola carimbou na defesa adversária e sobrou para o camisa 9 escolher o canto, levantar a cabeça e estufar as redes da Áustria: 1 a 0.

Na volta do intervalo, os austríacos começaram elevando a linha de marcação, dificultando a saída de brasileira. No entanto, a Canarinho logo voltou a dominar o jogo e ampliou aos 17 minutos. Willian passou para Neymar, que dominou, se livrou de dois marcadores e tocou na saída do goleiro para fazer 2 a 0. Cinco minutos depois Coutinho tabelou com Roberto Firmino, que acabara de entrar no lugar de Jesus, e avançou livre pela esquerda para finalizar com categoria e marcar o terceiro gol do Brasil.

Mesmo com a boa vantagem, a Seleção seguiu ofensiva e quase ampliou aos 28, quando Coutinho recebeu na entrada da área e fez a bola explodir no travessão. O goleiro Alisson, pouco acionado, fez boa defesa perto do fim do jogo, quando Hierlander bateu da entrada da área e viu o brasileiro espalmar por cima do gol. O Brasil seguiu armando boas jogadas e dando trabalho ao goleiro Lindner. Aos 35 minutos, Willian avançou pelo meio, acionou Taison, que passou para Neymar. O camisa 10 deixou de calcanhar para Firmino, que bateu de primeira e viu o camisa 1 austríaco fazer boa defesa.

Agora, a Seleção parte para Sochi, na Rússia, que será o local de concentração do time durante toda a competição. A estreia será contra a Suíça, no próximo domingo (17), em Rostov.