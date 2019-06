Filantropia é pra todas as horas!

1 de 15

Ocorreu com muito prestígio o happy hour showroom em prol da Apae, onde toda doação era revertida em combustível para amenizar as necessidades da entidade. Os convidados prestigiaram esse memorável evento que acontece há mais de 15 anos. A festa foi abrilhantada com a dança de jazz e ballet de Alessandra Carvalho. Vários colunáveis beneméritos fizeram questão de prestigiar, como os parceiros: Algodão Doce, Fla Kids, Ótica Vision, Elegancy Moda Lee, Maria Flor, Once Boutique, NV Store, Joanna Moda Praia e Fitness, decoração de Rodrigo Juliano, parceira com Duda Aguiar e Dj Corpinho, Vídeo Clip Color, além dos fotógrafos Fábio Marques, Raimundo e Lucas. Enfim foi um prestígio magnífico! Quero agradecer a todos de forma direta e indireta que contribuíram com essa causa nobre. Lembrando que a campanha do combustível vai permanecer até o final do mês, e tem como parceiro o Posto Fórum. Faça sua visita a Apae e veja no que você pode colaborar!