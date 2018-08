MP emite notificação para que donos limpem terrenos baldios

Documento do Ministério Público deixa claro que a obrigação de limpar o terreno é inerente ao direito de propriedade

O Ministério Público do Estado (MPE) emitiu uma Notificação Recomendatória em que pede a empreendimentos na área de loteamentos e proprietários de terrenos baldios na cidade que promovam a imediata limpeza, retirada de entulhos e promovam a urbanização adequada dos mesmos, devendo mantê-los limpos e que não usem o fogo para fazerem isso, sob o risco de sofrerem as penalidades cíveis e administrativas cabíveis, que vão desde o pagamento de multas até a perda do terreno para a municipalidade. A ação do MP visa diminuir o número de queimadas urbanas que ocorrem nesse período, principalmente nos terrenos baldios, em sua imensa maioria abandonados e tomados pelo mato, comprometendo a saúde da população.

O documento foi expedido pelo promotor Ari Madeira neste mês de agosto e cobra dos proprietários de terrenos baldios a sua obrigação legal de mantê-los limpos, cercados e com calçada. “Por oportuno, cumpre informar que o descumprimento da presente notificação poderá sujeitar o infrator à responsabilização administrativa, civil e criminal na forma delineada neste instrumento jurídico (obrigação de reparar o dano civil, despesas processuais, multas, detenção, indisponibilidade do imóvel para garantia e sua urbanização e pagamento das penalidades, etc.)”, escreveu o promotor.

No mesmo documento, o promotor escreve que “A obrigação de limpar o terreno, como salientado, é inerente ao direito de propriedade” e ele cita o artigo 210 do Plano Diretor do Município, que diz textualmente que “É expressamente proibido manter lote vago ou edificação não utilizada contendo matagal” e, mais na frente, cita a possibilidade de os terrenos que forem caracterizados como “abandonados”, voltados apenas para a especulação imobiliária e comprometendo o meio ambiente e a estética urbana, virem a ser desapropriados pelo Município.

A notificação do MP é válida para todos os proprietários de terrenos baldios na cidade e também valem para os donos de empreendimentos imobiliários recém-lançados na cidade e alguns mais antigos, mas cujos loteamentos ainda contenham um grande número de imóveis ainda não vendidos, como é o caso do Sunflower e Granville.

Segundo dados da Prefeitura de Rondonópolis, existem 108.734 mil imóveis cadastrados no Município, sendo 68.434 mil prediais, ou seja, já construídos, e 40.309 mil territoriais, ou seja, sem nenhuma edificação sobre os mesmos. É preciso levar em consideração que há muitos terrenos onde já existem construções, mas que ainda constam como imóveis territoriais no cadastro municipal, por conta de seus proprietários não terem registrado a obra na Prefeitura. Ainda assim, cerca de 37% dos imóveis cadastrados no Município são terrenos baldios.

Além de servirem como abrigo para cobras e outros animais peçonhentos, os ditos terrenos baldios também colocam a segurança da população em risco, pois podem servir como esconderijo para bandidos, além de dar um péssimo aspecto para a cidade em todas as épocas do ano e de se tornarem foco de incêndio nessa época de seca, comprometendo a qualidade do ar e prejudicando a saúde da população, principalmente de crianças e idosos.