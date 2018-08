São Paulo bate a Chape e encerra o turno na liderança

Em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo derrotou a Chapecoense por 2 a 0, neste domingo (19), no Morumbi, em São Paulo (SP), e cumpriu um de seus objetivos na competição: encerrar o turno na liderança. Os gols de Shaylon e Hudson ajudaram o Tricolor Paulista a pular para 41 pontos, três à frente do Internacional, o segundo colocado.

A estratégia da comissão técnica em rodar o elenco, deixando no banco alguns jogadores que vinham de dura sequência de jogos, surtiu efeito logo no início da partida. Aos 2 minutos, Edimar recebeu passe de Everton e deu belo cruzamento para Shaylon abrir o placar: 1 a 0 e festa no Cícero Pompeu de Toledo. Com o resultado favorável, coube ao Tricolor administrar o resultado até o fim da primeira etapa, com bons toques de bola.

No segundo tempo, novamente o trabalho da comissão técnica foi fundamental. Hudson, Joao Rojas e Nene substituíram Liziero, Everton Felipe e Shaylon, respectivamente. Mesmo com a vantagem no placar, o São Paulo continuou tendo o domínio do jogo, criando boas oportunidades de gol.

Os dois atletas que saíram do banco de reservas decidiram. Aos 37 minutos, Joao Rojas recebeu a bola pelo lado direito do ataque e cruzou na medida para Hudson ampliar: 2 a 0 para o Tricolor. O resultado faz o São Paulo encerrar o primeiro turno na liderança do Campeonato Brasileiro, para a alegria dos mais de 41 mil torcedores no Morumbi.

O próximo desafio do time comandado por Diego Aguirre será na próxima quarta-feira (22), diante do Paraná Clube, às 18h30, no Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR) – no primeiro turno, no Morumbi, o São Paulo venceu os paranaenses por 1 a 0, com gol de Bruno Alves.