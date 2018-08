Palmeiras vence o Vitória por 3 a 0

Palmeiras e Vitória se enfrentaram tarde deste domingo (19), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Barradão, em Salvador (BA). Com dois gols de Deyverson no primeiro tempo e um de Dudu, na etapa derradeira, o Verdão conquistou três importantes pontos fora de casa.

O primeiro tempo começou com os dois times demostrando um futebol equilibrado dentro de campo. No entanto, logo em suas primeiras tentativas (aos dez minutos de jogo), o Verdão já conseguiu abrir o marcador na casa do adversário, com Deyverson, após lançamento recebido e ajeitado por Marcos Rocha, de cabeça – o camisa 19 chegou chutando de primeira, da entrada da área, de pé esquerdo, e estufou as redes (Vitória 0x1 Palmeiras).

Mesmo depois do tento sofrido, os donos da casa não se deixaram abalar e prosseguiram na tentativa de criar jogadas perigosas. Em uma delas, o goleiro Weverton estava atento e conseguiu impedir e, em outro lance distinto, Marcos Rocha fez um desarme preciso aos 19 minutos.

Após um bom momento do Palmeiras, o jogo parecia estar ficando novamente de igual para igual. Foi aí que, aos 28 minutos, Deyverson marcou seu segundo gol, após cobrança de escanteio batida por Dudu: o camisa 7 cruzou na medida para Deyverson cabecear e superar o arqueiro Ronaldo. (Vitória 0x2 Palmeiras).

Do segundo gol em diante, só deu Verdão. A vantagem palmeirense poderia ter sido ainda maior se uma sequência de tentativas não tivesse parado no goleiro Ronaldo e também no travessão aos 38 do segundo tempo: Marcos Rocha chutou duas vezes, Dudu finalizou na sobra e Deyverson, de cabeça, ainda tentou completar a jogada.

No segundo tempo, Moisés iniciou a etapa no lugar de Bruno Henrique, e inclusive vestiu a braçadeira de capitão que antes estava com o camisa 19. Com o dono da camisa 10 em campo, o Alviverde ganhou fôlego novo no meio de campo.

O terceiro gol palmeirense surgiu aos 14 minutos, em um lance que começou com Marcos Rocha pela direita: o lateral cruzou a bola na medida para Lucas Lima, que recebeu a bola e a deixou para Dudu finalizar de pé direito após passar no meio de dois marcadores. (Vitória 0x3 Palmeiras).

Com o terceiro tento, o time de Luiz Felipe Scolari passou a administrar o resultado, mas sem deixar de aproveitar boas chances de ataque – em uma delas, Victor Luis quase fez aquele que seria o quarto gol do Verdão, mas a bola subiu muito e passou tirando tinta do travessão rival.

Felipão, aliás, voltou a mexer no time aos 27 do segundo tempo: sacou Dudu para a entrada do lateral-esquerdo Diogo Barbosa, fazendo com que Victor Luis automaticamente fosse deslocado para o segundo terço do campo, ajudando na recomposição e também no sistema defensivo. De forma geral, após a alteração, o Alviverde passou a jogar mais fechado.

O Palmeiras se manteve intacto diante das investidas do Vitória até os minutos finais de jogo. Aos 38 do segundo tempo, Felipão fez troca de jogadores da mesma posição: Mayke entrou no lugar de Marcos Rocha. Aos 44, o Verdão ainda chegou à sua última chance clara de gol, com Diogo Barbosa, após passe de Moisés – o chute do lateral-esquerdo palmeirense assustou a defesa baiana.

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 20h, para enfrentar a equipe do Botafogo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Palmerias, em São Paulo (SP).