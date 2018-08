Inter bate o Paraná Clube nos minutos finais

Em jogo emocionante, decidido nos últimos instantes, o Internacional bateu o Paraná Clube na manhã deste domingo (19), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), em confronto válido pela 19ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O time colorado acreditou até o fim e acabou arrancando os três pontos já no apagar das luzes, em uma pintura de Camilo.

Embalado por três vitórias consecutivas, o Colorado conseguiu criar boas oportunidades durante a partida, apesar da estratégia defensiva adotada pelo time paranaense, que fez sua primeira partida sob o comando do técnico Claudinei Oliveira.

No primeiro tempo, as melhores chances aconteceram com Patrick, em bonito voleio que o goleiro Richard espalmou, e com Jonatan Alvez, aproveitando boa jogada coletiva do colorado. O Colorado seguiu pressionando no segundo tempo e foi premiado nos acréscimos, em bela cobrança de falta de Camilo.

Na próxima quarta-feira (22), o Internacional encara o Bahia, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).