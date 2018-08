Galo faz grande jogo e vence o Botafogo

O Atlético Mineiro fez um grande jogo no Rio de Janeiro (RJ), neste domingo (19), e venceu o Botafogo por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos (Engenhão).

O Atlético Mineiro foi ao ataque pela primeira vez no cruzamento de Fábio Santos pela esquerda, cortado pela defesa botafoguense.

Aos cinco minutos, Galdezani tentou enfiada de bola pelo meio para Chará e o passe foi interceptado pelo zagueiro.

Nathan arriscou finalização de fora da área e a bola desviou no jogador do Botafogo, saindo pela linha de fundo.

Cazares cobrou o escanteio fechado e a defesa afastou o perigo. Na sequência da jogada, Cazares cruzou novamente pela esquerda, para mais um desarme botafoguense.

Aos 15 minutos, Victor fez boa defesa na finalização de Leonardo Valência. Depois de boa jogada de Chará pelo meio, Fábio Santos cruzou pela esquerda e a defesa fez o corte pelo alto.

Em grande oportunidade, aos 18 minutos, Ricardo Oliveira recebeu ótimo lançamento de Galdezani e chutou cruzado para fora.

Aos 22, Chará recebeu grande lançamento de Cazares pela direita e fez o cruzamento, mas a bola fez a curva fora do campo.

Victor trabalhou novamente, aos 25 minutos, fazendo grande intervenção no canto direito, em arremate de Renatinho.

Emerson tabelou com Galdezani pela direita e conseguiu escanteio, Cazares cobrou, Galdezani tentou o desvio e a bola sobrou para o chute de Chará, que explodiu no zagueiro.

Aos 31 minutos, Galdezani arriscou de fora da área para a defesa do goleiro Saulo.

Em grande jogada pela esquerda, aos 41, Chará aplicou drible desconcertante em Carli, rolou para trás e Ricardo Oliveira finalizou para fora.

Aos 42, Nathan arriscou de for da área e a bola saiu à direita do gol. O Atlético Mineiro teve outra chance aos 45, quando Cazares cruzou pela esquerda e Nathan cabeceou para fora.

O Galo voltou para o segundo tempo com a mesma formação.

Aos dez minutos, Nathan tentou enfiada de bola para Ricardo Oliveira e a defesa carioca afastou o perigo. Em seguida, Cazares cobrou escanteio pela direita, Fábio Santos pegou a sobra de bola e concluiu sobre o gol.

Luan entrou no lugar de Nathan, aos 13 minutos. Aos 16, Luan tabelou com Galdezani e tocou no canto esquerdo do goleiro: Galo 1 x 0.

Aos 21, Galdezani foi substituído por Lucas Cândido. Cinco minutos mais tarde, Zé Welison cruzou pela direita e o zagueiro cortou antes que a bola chegasse até Ricardo Oliveira.

Em novo ataque atleticano, aos 28, Ricardo Oliveira recebeu bom passe de Chará na grande área pela esquerda e chutou forte para a defesa de Saulo.

Aos 35 minutos, Chará fez grande jogada pela esquerda e tocou no meio para a finalização certeira de Cazares: Galo 2 x 0.

Aos 45, Tomás Andrade marcou o terceiro gol alvinegro tocando a bola com categoria no canto direito do goleiro, depois de receber passe de Ricardo Oliveira.

Nos acréscimos, o Galo quase fez o 4º com Ricardo Oliveira, mas o goleiro defendeu o toque por cobertura do camisa 9 atleticano.

Na próxima rodada, o adversário do Galo será o Vasco, na quinta-feira (23), às 19h, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Já o Botafogo, por sua vez, terá como próximo adversário o Palmeiras, na próxima quarta-feira (22), 20h, na Arena Palmeiras, em São Paulo (SP).