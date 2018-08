Flamengo perde para Atlético Paranaense

O domingo (19) começou mal para o Flamengo. O time enfrentou o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba (PR) e acabou sendo derrotado por 3 a 0, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os gols foram feitos no primeiro tempo, através de Pablo, Raphael Veiga e Zé Ivaldo, antes dos 20 minutos. O Flamengo teve oportunidades, mas não conseguiu converter as chances e acabou sendo derrotado.

A torcida rubro-negra compareceu à Arena da Baixada, mesmo sem poder usar uniformes e tendo que ficar ao lado dos atleticanos. Os torcedores que compareceram apoiaram o time, mas o gol cedo do Atlético mudou o panorama da partida. Aos nove, Pablo recebeu cruzamento e abriu o placar. Três minutos após o gol, a melhor chance do primeiro tempo. Rodinei chutou de longe, Santos defendeu e deu rebote. Vitinho bateu de primeira, mas o goleiro defendeu novamente, salvando a equipe da casa. Aos 16, o Atlético ampliou. Pablo chutou, Nikão desviou e dificultou a defesa de César, que espalmou, mas Raphael Veiga pegou o rebote. E aos 20, Zé Ivaldo cabeceou a cobrança de escanteio fazendo o terceiro.

Mauricio Barbieri mexeu no time, trocou Willian Arão por Marlos Moreno, Everton Ribeiro por Geuvânio e Fernando Uribe por Lincoln. O Flamengo teve um segundo tempo melhor, mas abriu oportunidades de contra-ataque para o Atlético. Lincoln foi o responsável pelas melhores chances, porém o Flamengo não conseguiu chegar ao gol e acabou amargando sua quarta derrota na competição.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrentará o Vitória, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 18h30 da próxima quinta-feira (23), na abertura do returno do Campeonato Brasileiro.