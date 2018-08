Em jogo truncado, Flu empata com o América Mineiro

Em uma partida de tempos distintos, o Fluminense empatou por 0 a 0 com o América Mineiro, no Independência, em Belo Horizonte (MG). Após um primeiro tempo de muito pouco futebol das duas equipes, a reta final foi mais aberta com chances para os dois lados. O Tricolor Carioca teve oportunidades para vencer, mas parou em boas intervenções do goleiro mineiro.

No primeiro tempo, a equipe do América buscou o ataque nos primeiros minutos, mas parou em um Fluminense que, se não conseguia ter a bola, também não dava espaços. A primeira chance de gol do jogo foi aos 21 minutos, do time da casa, com Rafael Moura batendo para fora após. Pouco inspirado, o Tricolor Carioca não conseguia construir jogadas de ataque, e a missão ficou ainda mais complicada após a saída de Sornoza, que sofreu um pancada na região lombar, aos 36 minutos. O artilheiro Pedro bem que tentou, mas as finalizações de fora da área não chegaram a assustar o goleiro João Ricardo. Após 47 minutos, o arbitro encerrou um primeiro tempo de pouca qualidade.

Logo no inicio do segundo tempo, o Fluminense conseguiu um contra-ataque, o que não aconteceu ao longo do primeiro tempo. Em rápida escapada, Matheus Alessandro bateu cruzado para corte da zaga mineira. Essa foi a tônica do primeiro terço da segunda etapa: o Tricolor Carioca passou a ter espaços para atacar após recuperar a bola, mas faltava capricho nos passes.

Aos 18 minutos, o Fluminense teve as duas melhores oportunidades. Ayrton Lucas arrancou pela esquerda e tocou para Everaldo, que encontrou Matheus Alessandro do outro lado. O camisa 28 chutou cruzado para boa defesa de João Ricardo, no rebote Gilberto tabelou com Pedro e bateu rasteiro para outra defesa difícil do goleiro mineiro.

Em busca da vitória, o técnico Marcelo Oliveira abriu mão do esquema com três zagueiro colocando Marco Jr na vaga de Ibañez, aos 33 minutos. Três minutos depois, o próprio Marco Jr pegou rebote de uma finalização de Pedro e levantou a bola na área, mas nenhum Tricolor concluiu para o gol vazio. Nos minutos finais, o jogo ficou corrido e aberto, com as duas equipes tentando os três pontos. Na chance final do Flu, Pedro tentou uma bicicleta da entrada da área, mas a bola saiu à direita.

O Tricolor Carioca já volta a campo na próxima quarta-feira (22). Na primeira rodada do returno do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebe o Corinthians, às 20h45, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).