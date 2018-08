Cruzeiro e Bahia empatam em Belo Horizonte

Após a classificação para as semifinais da Copa do Brasil, o Cruzeiro voltou a campo na tarde deste domingo (19) pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e empatou com o Bahia em 1 a 1, em jogo disputado no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

A primeira etapa foi de poucas chances reais de gol para ambos os lados. Com o jogo travado no meio de campo, o Cruzeiro tentava furar o bloqueio adversário de todas as formas, mas esbarrava na marcação do time baiano.

Uma das melhores chances da Raposa aconteceu aos 16 minutos, quando Barcos acionou Thiago Neves na área, mas o camisa 30 foi travado no momento do chute.

Na volta para a segunda etapa, Mano Menezes promoveu a entrada de Rafinha no lugar de David.

Logo aos 2 minutos, o Cruzeiro quase abriu o placar. Após bola rebatida pela defesa, Lucas Silva pegou o rebote e chutou forte. A bola passou à direita da meta adversária.

O time celeste continuou em cima e, aos 9 minutos, teve sua melhor chance até então. Em ataque armado por Robinho e Thiago Neves, a bola sobrou para Barcos, na entrada da área. No entanto, a finalização do argentino foi para fora.

Aos 14, a equipe visitante foi quem saiu na frente. Vinicius levantou bola na área e Douglas Grolli aproveitou de cabeça, sem chances para Fábio.

Em prejuízo no placar, o Cruzeiro partiu para cima e empatou quatro minutos depois. Egídio foi ao fundo e fez bela assistência para Thiago Neves. O camisa 30 cabeceou com estilo para vencer o goleiro Anderson: 1 a 1.

A partir de então, o jogo ficou aberto. Nos minutos finais, o Cruzeiro criou grandes chances com Barcos e Dedé, que quase marcou de cabeça aos 47 minutos.

O time comandado por Mano Menezes volta a campo na próxima quarta-feira (22), novamente pelo Brasileirão. O adversário da vez será o Grêmio, na Arena do time gaúcho, em Porto Alegre (RS), às 20h45.