Rondonópolis recebe visita da governadora do Rotary

Está em Rondonópolis para visita oficial aos seis clubes de Rotary existentes na cidade, bem como o de Pedra Preta e o de Guiratinga, a governadora do Distrito 4440, que corresponde a Mato Grosso. Marly de Fátima Ferreira é advogada, moradora de Cáceres e integra o Rotary Club há 12 anos. Ao longo desta semana, e da próxima, ela conhece pessoalmente os clubes e as principais atividades desenvolvidas por eles.

“Estou visitando todas as regiões. Já passei por três, esta é a quarta. Estou gostando muito da harmonia encontrada nos clubes de Rondonópolis. Percebo uma preocupação com o todo, desde os pequenos, o trabalho com adolescentes e os idosos”, disse. Acompanhada de rotarianos de Rondonópolis, a governadora já conheceu a Santa Casa, o Lar dos Idosos e a Casa do Adolescente Sagrada Família, entidades mantidas ou com projetos do Rotary Club.

Em visita ao A TRIBUNA, a governadora esteve acompanhada de José Luiz Gonçales Ferreira, coordenador do Rota Kids; Maxuelma Camargo Modesto, presidente da Comissão de Novas Gerações; Audy Ferreira, oficial de intercâmbio; Adriana Ferraz e Hussein Nabih Daoud, presidente do Rotary Club de Rondonópolis Leste. A governadora assistente da Região III, Adriana Ferraz, que é integrante do Rotary Club de Vila Operária, também acompanha a governadora Marly em sua agenda na cidade.

Entre as principais ações do momento, está o reforço na campanha de combate a poliomielite, bandeira do Rotary Internacional. A governadora destacou que todos os clubes do Estado estão empenhados na divulgação sobre a campanha. Para isso, nesse sábado (18), Dia D da vacinação, os clubes de Rondonópolis vão participar ativamente dos atos. Nos bairros Vila Rica e Belo Horizonte, estarão presentes integrantes dos clubes Rondonópolis Rondon e Vila Operária. Já no Grande Conquista e Cidade de Deus, os clubes Rondonópolis Leste e Cerrado. No Parque das Rosas e Margaridas, haverá rotarianos dos clubes Rondonópolis e Rio Vermelho.

Marly reforça a importância dos rotarianos nas ações e deixa um recado: “Sejamos a inspiração. Trabalhar para estarmos sempre inspirados e inspirar as comunidades e o serviço voluntário”, destacou.