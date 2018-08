Empresários pedem celeridade na liberação de obra

Representantes da classe empresarial estão preocupados com a demora na liberação da anuência do prefeito José Carlos do Pátio (SD) para o início da obra de duplicação da BR-163 no trecho que vai do Trevão até a Cervejaria Petrópolis, que compreende pouco mais de 2 quilômetros e está cargo da concessionária Rota do Oeste. Para dar a sua anuência, o prefeito fez uma série de exigências para a empresa, que declarou não ser possível atendê-las, o que gerou um impasse entre as partes, adiando o início das obras. A situação tem penalizado os empresários que precisam trafegar diariamente no trecho, que cobram o bom senso e que sejam encontradas soluções que permitam a obra ser iniciada.

“Nós vemos essa situação toda com muita preocupação, pois a obra contempla um viaduto que vai ajudar a desafogar o trânsito, dará um porte de cidade grande para Rondonópolis, já que essa é uma das principais entradas da cidade e uma das principais vias de escoamento da produção do país. É uma obra que contempla as empresas, os empresários, os trabalhadores dos distritos industriais, contempla até as pessoas que precisam ir até o aeroporto. Esperamos que a Prefeitura tenha a sensibilidade de resolver a situação o mais breve possível”, afirmou Miguel Mendes, diretor executivo da Associação dos Transportadores de Cargas do Mato Grosso (ATC).

Para ele, as reivindicações do prefeito, que cobra que a Rota do Oeste faça adequações no viaduto que será construído no trecho, que construa duas passarelas para pedestres, além de uma ciclovia e o asfaltamento da Avenida dos Transportes, que fica paralela à BR 163, são justas, mas ele entende que a concessionária terá dificuldades para executar as mesmas, já que não possui contrato para tanto. “Nós entendemos que as reivindicações do prefeito são justas, mas a empresa não tem essa obrigação contratual e isso não pode travar a obra. Nós sabemos das dificuldades financeiras da empresa, principalmente por conta da Lava Jato, que tem falado até em abandonar a sua concessão. Da forma como as coisas estão colocadas, nós corremos um sério risco de perdermos essa obra”, disparou.

Ainda segundo Mendes, a Rota do Oeste irá iniciar em breve a construção do contorno rodoviário da cidade, por onde passará todo o fluxo pesado de caminhões, ônibus e carretas, devolvendo o trecho urbano da rodovia para a responsabilidade do Município, o que é outro dificultador para a empresa. “Cabe à Prefeitura buscar outros meios para viabilizar essas obras. O asfalto da Avenida dos Transportes, por exemplo, pode ser feito com os recursos da emenda da nossa bancada federal destinada aos distritos industriais. As passarelas a Prefeitura mesmo pode bancar, pois não se trata de obras caras. As ciclovias – esse é o meu entendimento – deveriam ir para outro lugar. Eu acredito se for para contemplar os trabalhadores dos distritos, o melhor seria investir no transporte coletivo, que é muito mais seguro”, concluiu Miguel Mendes.

O empresário Álvaro Luis Fruet, dono de uma empresa localizada junto ao trecho a ser duplicado da rodovia, é mais incisivo na sua crítica e cobra mais transparência por parte do gestor municipal. “O prefeito não parece interessado nessa obra. Se ela sair agora ou daqui a dois anos para ele tudo bem. Mas para nós que precisamos atravessar esse trecho várias vezes todos os dias não é bem assim! Eu quero sugerir ao prefeito chamar os empresários dos distritos para esclarecer para a gente o que ele quer e o que ele não quer e junto com a Rota do Oeste encontrarmos uma solução. Dependendo do que conversarmos, podemos ajudar com dinheiro. A Rota do Oeste entra com um pouco, os empresários com outro pouco e a Prefeitura completa o valor. O que não pode é o prefeito pedir para a empresa fazer de graça”, declarou.

Para o empresário, a falta da duplicação do trecho urbano da BR-163 tem causado transtornos e prejuízos cotidianos para todas as empresas instaladas nos distritos industriais. “Nós não temos acessos aos distritos, todos os dias enfrentamos filas imensas de veículos pesados para entrar e sair dos distritos, pois todo o fluxo das BRs 163 e 364 se afunilam ali. Em horários de maior fluxo, eu levo cerca de 40 minutos para trafegar por apenas 700 metros. E isso porque ainda não começou o período da safra, quando aumenta ainda mais esse fluxo na rodovia. Isso é ainda mais grave porque essa obra já deveria estar pronta há uns dois anos atrás”, concluiu.