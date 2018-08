Deficiências na Praça dos Carreiros persistem

A Praça dos Carreiros continua na mesma situação de abandono. No final de 2016, foi anunciado o começo da reforma geral da praça, que é uma das principais do município de Rondonópolis, mas até agora segue esquecida pela nova administração do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD). A abordagem da situação de abandono das praças centrais da cidade foi uma sugestão da leitora Elizângela, através do Whatsapp do Jornal A TRIBUNA.

A situação da Praça dos Carreiros é uma das mais críticas em Rondonópolis, considerando estar localizada no Centro da cidade. Em função até dos inúmeros problemas, uma reforma geral do espaço é cobrada há muito tempo na cidade. Em 2015, a Prefeitura havia anunciado o projeto de revitalização geral e a execução do monumento do carro de boi na Praça dos Carreiros, junto a Rua Rio Branco, sendo que este foi executado.

Em 2016, a Prefeitura firmou um contrato, a partir de dispensa de licitação, com a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) para reforma geral da Praça dos Carreiros. O projeto montado pela gestão anterior estava avaliado em R$ 1.679.200,16, incluindo palco e chafariz, próximo ao monumento; novo ponto de ônibus, lojas e banheiros públicos; e reconstrução do piso, canteiros, iluminação, pergolado e paisagismo. Mas tudo voltou à estaca zero, considerando que a gestão atual optou por fazer um novo projeto, mantendo as características históricas e arquitetônicas do espaço.

A situação é caótica na Praça do Carreiros, mas na Praça Brasil, apesar de estar limpa e bem mais conservada, considerando que passou por uma grande reconstrução na década passada, não foi contemplada mais por grandes reformas. Nesta gestão, recebeu apenas uma pintura de cal branco. Conforme já mostrado pelo A TRIBUNA, a grande quantidade de vendedores ambulantes na Praça Brasil acaba prejudicando a imagem do local.

De acordo com a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que está reformando diversas praças da cidade, entre elas a Praça Bom Jesus na Vila Operária. O espaço está sendo todo reformado. O trabalho no local começou há uma semana e já foram realizadas a pintura das partes metálicas e concreto (bancos, paredes e muros) e a manutenção da parte elétrica, inclusive com troca de lâmpadas queimadas. Ainda serão trocados os meios-fios danificados, recuperada a calçada e reformada a quadra de esportes e os banheiros.

Segundo o Município, as praças dos bairros Coophalis e Colina Verde já receberam os serviços. Ainda estão na programação da Sinfra para serem recuperadas as praças dos bairros: Jardim Ana Carla, Cidade Natal, Cohab, Copharondon, Monte Líbano, Parque Universitário (Uramb) e a Praça da Saudade. No entanto, as praças centrais não estão dentro desta programação.