Corpo de empresário será sepultado na manhã de hoje

O corpo do empresário Gerson Rezende Lopes, de 37 anos, morto a tiros na manhã de ontem (16) no bairro Coopharondon, será sepultado na manhã de hoje (17), no cemitério da Vila Aurora, às 8h. O velório acontece na Loja Maçônica Estrela do Leste, também na Vila Aurora. Gerson, de família tradicional em Rondonópolis, era filho de um dos primeiros pilotos da cidade e também de uma servidora antiga da saúde. Ele era casado e não deixa filhos.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), a vítima chegava para iniciar o trabalho na empresa em que era sócio-proprietário, quando foi surpreendida por dois suspeitos que estavam em uma motocicleta, modelo Yamaha YBR de cor preta. O garupa efetuou os disparos em direção ao empresário, sendo que o mesmo foi alvejado com cinco tiros. As marcas dos disparos também ficaram visíveis no vidro do veículo. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar socorro. Porém, Gerson morreu ainda no local, antes da chegada da equipe médica.

Até o momento não há informações sobre a possível motivação do crime, ou de quem são os suspeitos de assassinar o empresário. O caso foi encaminhado para investigação por parte da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).