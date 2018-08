Chico Mulato – Parte I

Esse fato foi me contada há uns 34 anos, na presença de vários peões e o patrão de uma fazenda no Pantanal Mato Grossense, região de Poconé e todos afirmaram que é verdadeiro, contado pelo próprio Chico Mulato.

Estive nessa fazenda, por ocasião de uma pescaria e, pelo que foi relatado, transcrevo de modo o mais fiel possível, de acordo com as minhas lembranças, pois aconteceram coisas que nos fogem da compreensão humana, como se fosse algo mágico.

Chico Mulato, cujo nome verdadeiro era João Francisco da Silva. Conhecido na região como Chico Mulato. Moreno forte, alto, 32 anos, nascido e criado no Pantanal, amigo de todos e um dos melhores domadores de mula e cavalo de toda a região pantaneira. Sujeito simples, amante da verdade, destemido e sempre presente nas comitivas quando o Pantanal começava a encher, formando uma imensa planície alagada de perder de vista, a partir dos meses de maio a agosto e havia a necessidade de levar o gado para região mais alta onde havia pastagem em abundância, pois corria o risco de morrer afogado e de fome, como de fato muitas cabeças dos rebanhos acabaram se afogando, apesar do esforço dos peões e Chico Mulato era mestre na arte de socorrer dezenas de animais. Outros não tiveram tanta sorte, pois rodaram rio abaixo. Essa travessia levava em torno de até 30 dias, dependendo da região que o gado estava e para onde era levado. A travessia não era fácil, mas Chico Mulato e os demais peões da fazenda eram hábeis na lida com o gado. Nessa fazenda havia em torno 1.900 cabeças de gado e uma boa tropa de mulas e cavalos. Os peões, ao todo eram 18, mais o cozinheiro. Normalmente o dono da fazenda fazia parte da comitiva.

Muitas histórias eram contadas a respeito dessas travessias com o gado através das estradas de chão batido e alagados e muitos gestos de bravura aconteciam, pois os perigos eram constantes. Além de cobras das mais diversas e dentre elas a sucuri com tamanhos diversos, havia piranhas e principalmente jacarés aos milhares e sempre famintos, sem contar que havia água por todos os lados, algumas partes mais rasas e outras mais fundas e tudo se tornava ainda mais difícil quando se atravessavam rios e todo cuidado era pouco. Em muitos casos, os fazendeiros contavam com os serviços de barqueiros, cujos barcos, preparados com currais, para transportar 100 cabeças de gado de cada vez e havia diversas barcas para esse transporte, mas era insuficiente para transportar dezenas de milhas de cabeças de gado da região pantaneira e era aí que os peões eram exigidos ao máximo.

Isso acontece todos os anos, pois o Pantanal, em solo brasileiro, se estende pelos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, numa planície com mais de 150.000 km², com altitude média de 100 metros. É formado pela Bacia do Rio Paraguai e recebe águas de diversos rios, sendo os principais os rios Cuiabá, São Lourenço, Piquiri, Taquari, Miranda, Aquidauana, Apa e Rio Paraguai.

Essas conversas com os peões aconteciam sempre à noite, ao redor de uma boa fogueira, na maioria das vezes, saboreando um bom churrasco, acompanhado de música e cantorias.

Muitas vezes a família do proprietário participava, deixando o ambiente ainda mais aconchegante e preenchia algumas lacunas nos relatos.

Comentavam que o pico da chuva é em dezembro e janeiro, já a cheia começava em fevereiro e em maio é a vazante. É quando as águas vão diminuindo e ficam só restritas nos rios, baías, lagoas e riachos. O pico da seca é entre setembro e outubro. Em novembro acontecem as primeiras chuvas e o Pantanal vai encher até 15 a 20 de abril. É normal em setembro levar o gado para as partes com mais pastagem, distante uns 100 km, tocado em comitiva. Por todos os lados uma fauna e flora fantásticas, sem igual na face da Terra. O Pantanal é um mundo a parte, um colosso.

Bem, isso tudo me foi dito até agora, mas como se encaixa Chico Mulato nessa história?

Revendo minhas memórias, me contaram dessa maneira: num determinado fim de semana Chico Mulato se embrenhou na mata, como de costume, levando suprimento numa sacola posta pelo ombro, que consistia em carne seca (charque), farinha de mandioca, queijo, sal (caso matasse uma paca e assava num espeto), cujo mantimento suficiente para uns três dias. Na cintura um facão e nas mãos uma carabina de repetição, calibre 38, algumas balas do mesmo calibre de reserva e na cabeça o tradicional chapéu de couro com abas. Calçava botas, camisa de mangas compridas e calça jeans bem surrada.

(*) Orlando Sabka é aposentado em Rondonópolis