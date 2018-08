Dólar fecha a R$ 3,9052, com leve alta de 0,12% – 16h56′

A moeda norte-americana encerrou o pregão de (16) em alta de 0,12%, cotada a R$ 3,9052 para venda. Sem alterar sua política cambial, o Banco Central seguiu com a oferta de swaps cambiais tradicionais, sem efetuar nenhum leilão extraordinário de venda futura do dólar.

Ontem (15), a moeda teve alta de 0,87%, cotada a R$ 3,9007 para venda, atingindo o maior valor desde 5 de julho.

O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em baixa de 0,34% hoje, com 76.818 pontos. Os papéis da Vale registraram baixa de 1,37%, assim como os da Petrobras, com queda de 0,58% e do Itau, com menos 0,14%.