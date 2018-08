Operação encontra mais de uma tonelada de cocaína no Porto de Santos – 16h37′

Uma operação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e o Grupamento de Patrulha Naval da Marinha encontrou 1.322 quilos de cocaína no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A droga estava dividida em 1.202 tabletes, dentro de 41 bolsas. Os agentes encontraram dois contêineres, que foram embarcados em Zárate (Argentina), com destino o porto de Antuérpia (Bélgica). A cocaína estava escondida em uma carga de amendoim, dentro de sacolas de exportadores.

Segundo a PF, homens armados invadiram o navio Grande Francia, de bandeira italiana, na noite de ontem (12). A embarcação aguardava a 15 quilômetros do acesso ao porto de Santos, em uma área onde os navios ficam ancorados até a liberação para atracar em um dos terminais do porto. Os tripulantes ficaram isolados em uma área segura da embarcação, enquanto que o grupo armado permaneceu na embarcação por aproximadamente duas horas.

Na manhã de hoje (13), a tripulação encontrou dois contêineres abertos. Escoltado por militares, o navio foi autorizado a entrar no cais, quando vistoriado pela Polícia Federal e a Receita Federal foram encontradas as bolsas com os tabletes de cocaína nos contêineres abertos. A Polícia Federal investiga se o carregamento de cocaína, ou parte dele, foi içado pela quadrilha durante a invasão ao navio.