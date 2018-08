São Paulo supera o Sport

O São Paulo bateu o Sport por 3 a 1 neste domingo (12) pelo Campeonato Brasileiro de 2018. Diego Souza, que foi ovacionado pelos próprios torcedores do adversário, Nene e Tréllez marcaram os gols do confronto disputado na Ilha do Retiro, no Recife (PE).

Na primeira etapa, bem postado e em busca da manutenção da liderança, o Tricolor Paulista não deu espaço ao Sport e soube aproveitar a bobeada na saída de bola do rival para largar na frente antes do intervalo. Aos 29 minutos, Everton foi lançado por Reinaldo após vacilo do adversário. O camisa 22 acionou Diego Souza, que balançou as redes. 1 a 0.

Na volta para o segundo tempo, com o mesmo comprometimento, o São Paulo ampliou para garantir a importante vitória que manteve o clube no primeiro lugar da competição nacional. Logo aos seis minutos, Nene tabelou com Rojas e bateu no canto do goleiro Magrão para anotar o segundo tento tricolor. 2 a 0.

Nos instantes finais, já aos 40, os pernambucanos descontaram com Marlone em cobrança de falta. Os mandantes até tentaram pressionar em busca do empate, mas o Tricolor Paulista segurou o ímpeto do Sport e foi letal no contragolpe para levar três pontos importantes na bagagem. Tréllez, em rápida escapada aos 44, mandou para o fundo das redes e deu números finais ao confronto: 3 a 1.

Na próxima quinta-feira (16), na Argentina, o Tricolor Paulista fará uma pausa na disputa do Brasileiro para retomar a briga pela Sul-Americana: visitará o Colón, às 20h45, que no confronto de ida venceu por 1 a 0. Pela competição nacional, o São Paulo entrará em campo novamente no próximo domingo (19), diante da Chapecoense, às 18h, no Morumbi, em São Paulo (SP).