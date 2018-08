Palmeiras vence Vasco em casa

O Palmeiras recebeu o Vasco na Arena Palmeiras, em São Paulo (SP), em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e conquistou sua oitava vitória na competição, pelo placar de 1 a 0, neste domingo (12).

O primeiro tempo foi marcado pela superioridade alviverde. A equipe de Luiz Felipe Scolari teve mais posse de bola e criou mais chances de gol do que o adversário, mas não conseguiu furar o bloqueio da defesa cruzmaltina.

Os chutes de fora da área de Bruno Henrique e Gustavo Scarpa eram uma das armas palmeirenses para tentar surpreender os jogadores vascaínos. A melhor oportunidade de abrir o placar, no entanto, foi em um lance de cruzamento na área. Aos 28 minutos, Jean levantou a bola para Deyverson, que subiu mais alto do que os zagueiros cariocas e cabeceou para o chão, obrigando o goleiro Martín Silva a fazer grande defesa.

Com a proposta de jogar no contra-ataque, o Vasco também levou perigo à meta de Weverton. Em uma jogada de velocidade, aos 46, Thiago Galhardo carregou pela esquerda e inverteu a jogada para Yago Pikachu. O meio-campista finalizou de primeira, mas o goleiro palmeirense espalmou o chute e Bruno Henrique completou, mandando a bola pela linha de fundo.

Ainda na primeira etapa, Gustavo Scarpa sentiu o tornozelo direito e precisou ser substituído por Hyoran. A segunda alteração aconteceu no intervalo: Jailson entrou no lugar de Weverton, que sentiu um desconforto na parte anterior da coxa.

O ritmo do segundo tempo era o mesmo da primeira metade do jogo. O Palmeiras dominava as ações no campo de ataque enquanto o Vasco se defendia e esperava o momento de contra-atacar. Aos sete minutos, Deyverson girou sobre Rafael Galhardo e chutou rasteiro para defesa em dois tempos de Martín Silva.

O centroavante palestrino era quem mais finalizava e incomodava os zagueiros adversários. E o esforço de Deyverson foi recompensado aos 15 minutos da etapa complementar. O lance começou quando Lucas Lima acertou belo cruzamento para Hyoran, que cabeceou e acertou o travessão. No rebote, porém, Deyverson não desperdiçou e, também de cabeça, mandou para o fundo do gol sem dar a menor chance para Martín Silva. Foi primeiro tento do atacante em uma partida não-amistosa nesta temporada. (Palmeiras 1 x 0 Vasco)

Em um lance confuso da arbitragem, aos 17, o Verdão teve um pênalti a seu favor marcado e depois anulado, pois o bandeirinha assinalou corretamente o impedimento de Hyoran. Pouco depois, Gustavo Gómez balançou as redes após cruzamento de Jean e teve seu primeiro gol com o manto alviverde anulado, também por impedimento. O zagueiro, no entanto, estava em posição legal – Thiago Santos, que era quem estava à frente da linha dos zagueiros, não tocou na bola.

Aos 36, Lucas Lima, após participar da jogada do gol palmeirense, saiu aplaudido para a entrada de Moisés. O Vasco tentou pressionar nos minutos finais, mas o Verdão soube controlar a partida e assegurar o resultado positivo.

Pelo Brasileirão, o Vasco só volta a jogar na outra segunda-feira (20), contra o Ceará, às 19h, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), e o Palmeiras pega o Vitória no próximo domingo (19), às 15h, no Barradão, em Salvador (BA). Antes, o Verdão vai encarar o Bahia, na próxima quinta-feira (16), às 18h15, no Pacaembu, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil (houve empate em 0 a 0 na ida).