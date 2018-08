Corinthians perde para Chapecoense

Na tarde desta domingo (12), o Corinthians enfrentou a Chapecoense em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Na Arena Condá, em Chapecó (SC), o Timão perdeu pelo placar de de 2 a 1.

No primeiro tempo, sob um forte sol na Arena Condá e dando oportunidade para alguns atletas que tiveram menos minutos em campo nesta temporada, o Corinthians conseguiu abrir o marcador logo em uma das primeiras ofensivas. Aos 5 minutos, Mateus Vital tocou para Clayson, que ajeitou a bola e cruzou na cabeça do camisa 9 Roger, o centroavante cabeceou e Jandrei fez bela defesa. No rebote, Marquinhos Gabriel empurrou de pé direito para o fundo do gol.

Aos 18 minutos, o chileno Araos fez bela jogada na linha fundo, cruzou rasteiro para Clayson que finalizou travado no zagueiro. No rebote, Roger também tentou, mas a bola parou na zaga da Chapecoense. Aos 29, Araos novamente. O jovem de 21 anos fez ótima enfiada de bola na grande área, o camisa 25 Clayson apareceu e finalizou para outra boa defesa do goleiro adversário.

Pouco tempo depois, aos 33 minutos, foi a vez de Mateus Vital aparecer na partida. O meio campo partiu carregando a bola em direção a área, pedalou para cima do zagueiro e finalizou no travessão.

No segundo tempo, na volta do vestiário, o ritmo da partida mudou e a Chapecoense passou a correr atrás do placar. Jogando de maneira mais defensiva para tentar assegurar o resultado, o Timão soube sofrer com as ofensivas da equipe mandante. No entanto, em cobrança de falta aos 24 minutos, Diego Torres fez bela cobrança, a bola viajou por cima da barreira e entrou no canto oposto do goleiro Cássio. Com o jogo empatado, o Corinthians voltou a conseguir propor um pouco mais o jogo, pois a Chape se retraiu no campo de defesa.

Logo após o gol do rival, o técnico Osmar Loss fez sua primeira alteração. Aos 26 minutos, Pedrinho entrou no lugar de Clayson. Depois, aos 31, Ralf substituiu Marquinhos Gabriel. Por último, aos 35, Roger deu lugar à Emerson. Nos últimos instantes, o Timão conseguiu levar perigo ao gol adversário. Pedrinho arriscou chute de fora da área e Jandrei foi buscar em seu canto inferior esquerdo. Na jogada seguinte, aos 49 minutos, a Chapecoense chegou à vitória com um gol anotado pelo meio campo Doffo, após contra ataque rápido.

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (15), às 20h45. Na Arena Condá, em Chapecó (SC), o Timão enfrenta novamente a Chapecoense, desta vez pela segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2018.

Pelo Brasileirão, o Timão volta à Arena Corinthians no próximo sábado (18). Às 18h, o Alvinegro enfrenta o Grêmio pela 19ª rodada.