Com time alternativo, Grêmio goleia o Vitória

O Dia dos Pais também contou com jogo e vitória do Tricolor Gaúcho. O Grêmio enfrentou e venceu a equipe do Vitória por 4 a 0, na Arena, em Porto Alegre (RS), no início da noite deste domingo (12) em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Jogando com time alternativo, os gremistas fizeram bonito diante dos mais de 17 mil torcedores presentes no estádio. Logo na primeira etapa, aos 11 minutos, Douglas recebeu um cruzamento dentro da pequena área e desviou de cabeça, mas Ronaldo fez a defesa. No rebote, o meia finalizou e mandou para o fundo das redes, sem chance de defesa do arqueiro adversário, abrindo o placar. Não demorou muito e o Grêmio chegou ao seu segundo gol na partida. Depois de roubar a bola, o camisa 10 acionou Jailson, que teve o domínio e arriscou de longa distância, mandando no canto esquerdo da meta baiana, aos 20′.

A etapa complementar seguiu com o domínio Tricolor. O terceiro gol nasceu aos 12`, quando Marinho acionou Pepê na direita, que passou pela marcação e chutou com confiança. A bola desviou na defesa e morreu no fundo das redes. E ainda teve o quarto gol, que surgiu depois de um contra-ataque em velocidade. Na jogada, Jael recebeu na esquerda e chutou, obrigando Ronaldo a fazer a defesa. No rebote, Everton, bem posicionado, dominou e estufou as redes, com 36 minutos.

O Tricolor Gaúcho volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 20h45, quando encara o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil – na ida, as duas equipes ficaram no 1 a 1. Pelo Brasileirão, a próxima partida está marcada para o sábado (18), às 18h, contra o Corinthians, na Arena do Timão, Em São Paulo (sp), pela 19ª rodada.