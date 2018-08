Atlético Mineiro bate o Santos

A torcida do Atlético Mineiro lotou a Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), neste domingo (12) e viu o Galo fazer bonito em campo, vencendo o Santos por 3 a 1. A partida foi válida pela 17ª rodada do Brasileirão, a penúltima do primeiro turno.

Na primeira etapa, logo aos sete minutos, Elias recebeu ótimo passe de Tomás Andrade e acertou belo chute forte de fora da área, no canto direito do goleiro Vanderlei: Galo 1 x 0. Ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos, Gabriel igualou o marcador para o Santos.

No segundo tempo, aos 25 minutos, Cazares fez ótimo lance pela esquerda e cruzou para o cabeceio certeiro de Ricardo Oliveira: Galo 2 x 1.

E o placar no Horto foi fechado de maneira magistral por Ricardo Oliveira. Aos 49 minutos, Luan disparou pelo meio em contra-ataque e deu ótimo passe para o camisa 9 tocar com categoria na saída do goleiro: Galo 3 x 1.

Na próxima rodada, o adversário do Galo será o Botafogo, às 15h do próximo domingo (19), no Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

O próximo desafio do Peixe pelo Campeonato Brasileiro será contra o Sport, no próximo sábado (18), às 15h, na Vila Belmiro, em Santos (SP). Antes, porém, na próxima quarta-feira (15) ocorrerá o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, às 18h30, contra o Cruzeiro, no Mineirão, na mesma Belo Horizonte.