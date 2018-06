Inter bate o Santos por 2 a 1

Apresentando um futebol equilibrado, o Internacional conquistou mais uma vitória fora de casa no Brasileirão. Na noite deste domingo (10), o time colorado bateu o Santos por 2 a 1, na Vila Belmiro, em Santos (SP), e chegou a sete jogos de invencibilidade.

No primeiro tempo, ameçador nos contra-ataques, o Colorado já fazia por merecer o gol. Aos 31min, Iago invadiu a área e foi derrubado por Renato. Pênalti indiscutível! Leandro Damião cobrou com qualidade, no cantinho esquerdo, anotando o seu centésimo gol com a camisa colorada.

O segundo tempo começou movimentado. Aos 2min, Lucca avançou pela ponta-esquerda e cruzou para a área – a bola chegaria para William Pottker concluir, mas David Braz fez corte providencial. No minuto seguinte, a arbitragem marcou pênalti de Rodrigo Moledo sobre Gabriel. O próprio jogador bateu e igualou o marcador.

O Inter nem pensou em se abater e foi letal na cobrança de bola parada. Aos 8min, Lucca cobrou falta e alçou a bola na área, onde Víctor Cuesta saltou de forma soberana para marcar o segundo gol colorado! 2 a 1! Foi o quinta vez que o zagueiro balançou as redes do adversário vestindo a camisa do Clube do Povo. Após o gol, Lucas Veríssimo foi expulso por reclamação. Com isso, o técnico Jair Ventura colocou o zagueiro Gustavo Henrique no lugar do atacante Gabriel.

O alvinegro praiano volta a campo na próxima quarta-feira (13), contra o Fluminense, às 18h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), sendo este seu último compromisso antes da Copa. Já o Internacional receberá o Vasco da Gama na próxima quarta, às 20h45, na última partida antes do recesso do campeonato por 30 dias por conta da disputa da Copa do Mundo da Rússia.