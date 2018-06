Grêmio vence o América Mineiro

O Grêmio entrou em campo na tarde deste domingo (10), para fazer o último jogo na Arena, em Porto Alegre (RS), antes da parada dos jogos durante o período da Copa do Mundo. Enfrentou o América Mineiro e venceu pelo placar de 1 a 0.

Apesar dos mineiros dominarem as principais ações na primeira etapa, foi o Tricolor Gaúcho quem conseguiu o resultado. Aos 32 minutos respondeu as ameaças e abriu o marcador depois de um bom lançamento de Cícero para Everton. O atacante dominou no peito, deslocou os marcadores e o goleiro, empurrando a bola para o fundo das redes.

Já na segunda etapa, o Grêmio voltou melhor, mas ainda precisou se defender dos lances rápidos do América. Aos 10′ e aos 20′, o técnico Renato Portaluppi promoveu as primeiras alterações, tirando Lima e André, para colocar Thaciano e Jael. O jogo ficou mais ‘pegado’, com o domínio Tricolor. A última alteração foi providenciada, quando Luan deu lugar a Kaio.

Na próxima quarta-feira (13), na Ilha do Retiro, em Recife (PE), às 18h30, enfrentará o Sport, pela 12ª rodada do Brasileirão, o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo.