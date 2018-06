Flamengo vence o Paraná no Maracanã

O Flamengo conquistou a oitava vitória no Campeonato Brasileiro e segue na liderança isolada da competição nacional. Na noite deste domingo (10), o time rubro-negro recebeu o Paraná Clube no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e venceu por 2 a 0 com gols de Diego e Felipe Vizeu.

Com o Maracanã mais uma vez completamente tomado pela torcida rubro-negra, o Flamengo foi para cima desde os primeiros minutos e as jogadas mais ofensivas estavam acontecendo pelo lado direito de ataque, com tabelas entre Rodinei e Everton Ribeiro. A equipe carioca manteve a posse de bola no campo de ataque e por pouco Diego não abriu o placar de cabeça após bom cruzamento e Renê.

Aos 20 minutos o estádio explodiu de alegria. Diego sofreu falta perigosa na entrada da área e chamou a responsabilidade para bater. Na cobrança, o camisa 10 contou com um desvio na barreira e viu a bola morrer no fundo das redes de Thiago Rodrigues para abrir o placar para o Flamengo.

Mesmo na frente do placar, o Rubro-Negro seguiu pressionando e por pouco Henrique Dourado não ampliou no Maracanã. O camisa 19 girou bonito dentro da área adversária, mas acabou finalizando por cima do gol.

Na volta para a etapa final, o Flamengo continuou encurralando o Paraná em seu campo de defesa e não deu espaço para os visitantes tentarem buscar o gol de empate. Barbieri promoveu as entradas de Felipe Vizeu e Willian Arão. Três minutos após as substituições, o camisa 5 cruzou rasteiro e o atacante empurrou para o gol, ampliando o placar no Maracanã.

Enquanto a Nação seguia dando shows nas arquibancadas do estádio, Vinicius Junior arrancou em velocidade depois de receber um lindo passe de Felipe Vizeu, bateu na saída de Thiago Rodrigues e por pouco não fez o terceiro.

Na reta final os jogadores seguraram a bola para gastar o tempo e consolidar mais três pontos. Mesmo assim, antes do apito final, Everton Ribeiro quase fez um pintura de voleio aós bola enfiada por Vinicius Junior.

O próximo compromisso do Flamengo no Campeonato Brasileiro será contra o Palmeiras na próxima quarta-feira (13), às 20h, na Arena Palmeiras, em São Paulo (SP). Este será o último desafio rubro-negro antes da parada para a Copa do Mundo da Rússia.