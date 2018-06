Botafogo luta e empata com o Bahia

O Botafogo empatou por 3 a 3 com Bahia, na tarde deste domingo (10), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Com o objetivo em comum de pontuar para subir na tabela de classificação do Brasileiro, Botafogo e Bahia adentraram ao gramado da Arena Fonte Nova para realizar um duelo pra lá de movimentado.

Jogando em casa, a equipe baiana até ensaiou uma pressão no início da partida. Aos 3, o Tiago aproveitou escanteio e desviou no primeiro poste, a bola passou à direita do gol de Jefferson. Mas o Glorioso, estratégico, cercou o rival, pressionou bastante e não deu mais chances para o time da casa realizar o abafa inicial.

Com muita lucidez dentro do jogo, a equipe comandada por Alberto Valentim buscou o erro adversário para aproveitar os espaços. E, aos 11, Kieza fez isso com maestria, quando recebeu de Lindoso dentro da área e abriu o placar para o Fogão. Bahia 0 x 1 Botafogo.

Em desvantagem, a equipe do Bahia se viu obrigada a correr atrás durante toda a primeira etapa. Aos 28 e aos 38, duas investidas perigosas baianas pararam em grandes defesas do ídolo alvinegro Jefferson. Já o Botafogo, deu sequência ao seu plano de estratégia, marcando em cima e buscando os espaços dados.

Porém, aos 48, o juiz viu um pênalti de Aguirre e expulsou o atacante. Régis converteu e empatou. Bahia 1 x 1 Botafogo.

Apesar do baque sofrido, o elenco alvinegro demonstrou muito foco e voltou do vestiário determinado a superar todas as dificuldades que se apresentavam no embate. E foi assim, na determinação e na fome de vencer, que Valencia deixou Kieza na boa para marcar de cabeça e ampliar o placar. Bahia 1 x 2 Botafogo.

Valente, o Botafogo seguiu comprometido, mas o fato de estar com um homem a menos acabou prejudicando. O time foi se desgastando bastante fisicamente e o Bahia, se aproveitando disso, foi para cima até conseguir chegar ao empate com Vinicius aos 28 minutos. 2 x 2.

Sem desistir em momento nenhum, a equipe alvinegra ainda voltou a frente do placar quando, aos 38 minutos, Valencia fez um lindo gol de falta, colocando a bola no ângulo. Bahia 2 x 3 Botafogo. Porém, novamente nos acréscimos, aos 48 minutos, o Bahia conseguiu marcar com Alionne e igualar o marcador. 3 x 3.

O próximo compromisso do time carioca será contra o Atlético Paranaense, na próxima quarta-feira (13), às 20h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), antes da paralisação para a Copa do Mundo.