Vila Olímpica de Maringá receberá competições dos jogos universitários – 11h25′

As competições dos Jogos Universitários Brasileiros em 2018 utilizarão a estrutura da Vila Olímpica de Maringá, cidade paranaense escolhida para sediar a competição que reúne mais de 4 mil atletas de diversas modalidades.

Com 122 mil metros quadrados, o complexo esportivo reúne o Estádio Regional Willie Davids, além de dois ginásios, um parque aquático e uma pista de atletismo com dimensões oficiais. Outras quadras da cidade devem ser aproveitadas para as competições coletivas, que reúnem times de universidades de todo o Brasil, separados em divisões.

Dirigentes da Confederação Nacional do Desporto Universitário (CBDU) estão na cidade para realizar a primeira vistoria técnica para a competição, que está programada para o período de 4 a 11 de novembro.

Na segunda-feira (22), a comitiva da confederação se reuniu com o secretário de Esportes e Lazer do município, Valmir Fassina, e terça-feira (23) foi realizada vistoria nos locais de competição. A próxima visita técnica à cidade está prevista para março.

Além das quadras, piscinas e tatames, a estrutura do JUBs também conta tradicionalmente com um restaurante para os atletas e um espaço de convivência, que também devem ser montados na Vila Olímpica. A cerimônia de abertura dos jogos está prevista para ocorrer no Ginásio Chico Neto, também na Vila Olímpica.

A última edição do evento foi em Goiânia, em novembro do ano passado, e reuniu cerca de 4,7 mil atletas de modalidades individuais e coletivas. Além de esportes populares como o futsal e o voleibol, o JUBs inclui disputas acadêmicas, xadrez e jogos eletrônicos, além de modalidades paradesportivas.

