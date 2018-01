O União Esporte encara nesta quinta-feira (25) mais um compromisso pelo Campeonato Mato-grossense. Às 20h10, no Estádio Luthero Lopes, contra o Poconé, o Colorado buscará a recuperação na competição depois de perder por 3 a 0 para o Ação na rodada anterior.

O técnico Fabian Guedes, o Bolívar, deve fazer três mudanças no time. Porém, o treinador disse que gosta de trabalhar com um certo sigilo e, por isso, a escalação do Vermelhinho para o jogo em casa só será revelada uma hora antes do embate. Mais detalhes da partida você confere na edição desta quinta do Jornal A TRIBUNA.