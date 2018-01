Vendas de material de construção crescem 6% em 2017 – 14h53′

As vendas de material de construção no varejo cresceram 6% em 2017 na comparação com o ano anterior, segundo pesquisa da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco). O faturamento anual do setor ficou em R$ 114,5 bilhões.

Segundo o presidente da associação, Cláudio Conz, este foi um ano de recuperação, mas com percalços. A expectativa da Anamaco é que o setor cresça 8,5% em 2018, influenciado pela redução da taxa de juros, da inflação e pelo aumento do emprego.

Em dezembro, as vendas de material de construção cresceram 1% em relação a novembro. O mesmo percentual foi observado na comparação com dezembro de 2016.

Na análise por categorias, as vendas de tintas tiveram crescimento de 8% em dezembro na comparação com novembro. As vendas de cimento cresceram 2% no período; as de revestimento cerâmico caíram 4% e as de telhas de fibrocimento tiveram queda de 3%.

Fonte: Agência Brasil