O Vasco conquistou a sua primeira vitória na Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, na tarde deste domingo (21). O Gigante da Colina enfrentou o Nova Iguaçu, em São Januário e levou a melhor pelo placar de 4 a 2.

O time cruz-maltino começou melhor o primeiro tempo e teve mais domínio do jogo, mas foi o Nova Iguaçu que assustou aos oito, quando Adriano arriscou de longe para a bela defesa de Martin Silva. O primeiro gol saiu aos 16. Evander aproveitou cruzamento e fez. O segundo foi parecido, mas com a finalização de Andrés Rios.

O Nova Iguaçu voltou melhor para o segundo tempo e aproveitou a queda física do Vasco para empatar (Murilo Henrtique e Bruno Smith) e deixar os donos da casa sob pressão. Aos 35, o jogo estava 2 a 2. Percebendo o perigo, Zé Ricardo colocou os jovens Paulo Vitor, Caio Monteiro e Andrey em campo. E deu certo! No desempate, aos 38, Andrey roubou a bola do zagueiro e deixou Pikachu de cara para marcar. Aos 45, o próprio Andrey fez o quarto, após cruzamento de Wagner.

Na próxima rodada, o Vasco enfrentará a Cabofriense, na quarta-feira (24), às 16h, em Saquarema (RJ). O Nova Iguaçu volta a campo na próxima quinta-feira (25), às 15h30, em Nova Iguaçu (RJ).