Nesta quarta-feira (24), o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) reformou a condenação do Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso (STJD) que puniu o União com a perda de nove pontos e multa de R$ 1 mil por escalação irregular na Copa Federação de 2017. Com a decisão, o Colorado recuperou a pontuação e as semifinais da competição terão que ser novamente disputadas.

Com isso, os resultados da segunda fase do torneio organizado pela Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) entre Dom Bosco e Mixto no ano passado foram anuladas.

Caso o time rondonopolitano se torne o finalista e adversário do Cuiabá (que foi o primeiro semifinalista a se classificar), nesse caso também não serão mais válidas os placares das duas partidas das finais da Copa Federação. E, nesse caso, a FMF também terá de remarcar esses confrontos.

Diante disso, o STJD determinou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que essa vaga de Mato Grosso na Copa do Brasil se mantenha sob judice.

Na sessão desta quarta, por maioria de votos, os auditores do STJD entenderam que o União cometeu infração por descumprimento do regulamento da Copa Federação e não a escalação irregular de jogadores. Confira a reportagem completa na edição desta quinta-feira (25) do Jornal A TRIBUNA.